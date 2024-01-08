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Самарцы рассказали о своих самых безрассудных поступках в 2023 году

8 января 2024 14:06
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Только 25% самарцев в 2023 году не совершали безрассудных поступков.

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Самары.

Только 25% самарцев в 2023 году не совершали безрассудных поступков. За спонтанные и необдуманные покупки ругают себя 14%. 11% опрошенных своей главной авантюрой года считают вступление в отношения. Еще 9% — ремонт. 7% удивляются своему же решению отправиться в путешествие. По 5% горожан корят себя за безответственное отношение к своему здоровью и приобретение вредных привычек. Еще столько же сожалеют о превышении скорости и занятиях экстремальным спортом. Опрометчивым решением для 3% респондентов было оформление кредита. 2% не понимают, как решились на смену имиджа (например, стрижку, тату или пирсинг). Еще 2% своим главным безрассудством года считают чрезмерное доверие людям. Также 2% не могут простить себе ссоры с окружением. Для 1% чистой воды безрассудством оказался переезд. Среди других безрассудных поступков в 2023 году горожане называли отказ от отпусков, потерю денег, развод, игру на бирже, приобретение домашнего животного и проч.

Мужчины чаще ругают себя за спонтанные покупки и экстрим и не понимают, как они смогли согласиться на ремонт или стройку. Женщины же не могут объяснить свои решения сменить имидж и отправиться в путешествие. Впрочем, безрассудных поступков в 2023 году женщинам удавалось избегать чаще, чем мужчинам: 28% против 21% соответственно.


Время проведения: 18—20 декабря 2023 года

Теги: Опрос Самара

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