Самарцы могут направить заявку на отлов безнадзорных животных

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В Самаре заявку на отлов бездомных животных можно оставить, позвонив по телефону: 8 (846) 266-56-17. Также заявки принимаются на сайте профильного департамента. Заявка подается в электронном виде, по установленной форме: с указанием Ф.И.О. обратившегося, почтового адреса и адреса электронной почты, контактного телефона, вида обращения, информации о местонахождении бродячих собак, их приметах и т. п.

Отлов производится подрядной организацией гуманными методами: с помощью сачков и клеток-ловушек. Отловленные собаки и кошки доставляются в пункт временного содержания, где они проходят все необходимые медико-санитарные мероприятия, стерилизуются, чипируются. Агрессивных животных помещают в приют, не угрожающих безопасности людей – возвращают в привычную среду обитания.

Фото: администрация Самары