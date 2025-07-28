Самарцы могут использовать Госуслуги.Дом — это мобильное приложение для собственников жилья в многоквартирных домах

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«Госуслуги.Дом» — это мобильное приложение для собственников жилья в многоквартирных домах.

▶Как начать пользоваться:

— войти через подтверждённый аккаунт на Госуслугах;

— дождаться автоматической загрузки данных о недвижимости.

▶Что можно делать в приложении:

— оплачивать коммуналку. При этом квитанции формируют автоматически;

— передавать показания счётчиков и получать напоминания о сроках передачи. Чтобы не было ошибок, приложение само проверяет показания;

— участвовать в онлайн-собраниях жильцов и общаться с соседями через VK Мессенджер;

— обращаться в УК через умного чат-бота. В среднем управляющая компания отвечает пять дней;

— проверять отчёты управляющей компании;

— получать уведомления о плановых работах и об аварийных ситуациях;

— отслеживать информацию о капитальном ремонте.

Кроме того, в приложении есть рейтинг управляющих организаций — его формируют на основе оценок пользователей.

Если есть вопросы или проблемы с работой приложения, пишите в службу поддержки: mpdom@dom.gosuslugi.ru.