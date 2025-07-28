Самарцы могут использовать Госуслуги.Дом — это мобильное приложение для собственников жилья в многоквартирных домах

«Госуслуги.Дом» — это мобильное приложение для собственников жилья в многоквартирных домах.
▶Как начать пользоваться:
— войти через подтверждённый аккаунт на Госуслугах;
— дождаться автоматической загрузки данных о недвижимости.
▶Что можно делать в приложении:
— оплачивать коммуналку. При этом квитанции формируют автоматически;
— передавать показания счётчиков и получать напоминания о сроках передачи. Чтобы не было ошибок, приложение само проверяет показания;
— участвовать в онлайн-собраниях жильцов и общаться с соседями через VK Мессенджер;
— обращаться в УК через умного чат-бота. В среднем управляющая компания отвечает пять дней;
— проверять отчёты управляющей компании;
— получать уведомления о плановых работах и об аварийных ситуациях;
— отслеживать информацию о капитальном ремонте.
Кроме того, в приложении есть рейтинг управляющих организаций — его формируют на основе оценок пользователей.
Если есть вопросы или проблемы с работой приложения, пишите в службу поддержки: mpdom@dom.gosuslugi.ru.