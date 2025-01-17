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Самарцев предупреждают: готовясь совершить обряд Крещенского купания, помните о своем здоровье!

17 января 2025 11:30
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Самарцев предупреждают: готовясь совершить обряд Крещенского купания, помните о своем здоровье!

В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праздник Крещение Господне.

Пожалуйста, совершайте обряд Крещенского омовения только в установленных местах! Региональное ГКУ «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» предупреждает: готовясь совершить обряд Крещенского купания, помните о своем здоровье!

Не рекомендуется погружаться в прорубь более чем на 2 минуты. До самой проруби необходимо идти в обуви, поскольку ноги начинают замерзать первыми. Раздеваться перед купанием лучше всего постепенно: сначала снять верхнюю одежду, через несколько минут обувь, только потом раздеться до купального костюма. Основной причиной несчастных случаев на воде становится переохлаждение, так как организм не может возместить потерю тепла. Для сохранения тепла неплохо натереть тело жирным кремом или выпить столовую ложку рыбьего жира. После купания нужно сначала хорошо растереться полотенцем, потом одеться и выпить горячее питье.

Купание в крещенские морозы полезно только закаленным людям. Особенно опасно погружение в холодную воду людям с бронхолегочными заболеваниями, со слабым сердцем, проблемами с давлением - если оно высокое, то в ледяной воде может произойти спазм сосудов или микроинсульт; а если пониженное, то есть опасность судорог или потери сознания. При купании в проруби запрещается: оставлять детей без присмотра, выходить на лед большими группами, распивать спиртные напитки и выезжать на лед на автотранспорте.
Полный перечень мест купания, дежурство около которых будет осуществляться, в том числе силами территориальных пожарно-спасательных подразделений – филиалов ГКУ Самарской области «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» можно посмотреть здесь.
 

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