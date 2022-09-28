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Самарскую полицию возглавил Игорь Иванов

28 сентября 2022 13:51
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Самарскую полицию возглавил Игорь Иванов

Назначен новый начальник ГУ МВД по Самарской области. Эту должность занял специалист из Кемеровской области, генерал-лейтенант Игорь Иванов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Рассказываем, что известно о новом руководителе самарской полиции.

Игорю Иванову 56 лет. Свою карьеру в силовых структурах он начинал в Челябинске в 1990-е годы — работал в следственных подразделениях. В 2006 году Игорь Иванов возглавил городское УВД. Через несколько лет стал замначальника ГУ МВД по Челябинской области. В октябре 2017 года перебрался в Кемеровскую область. Там он стал начальником ГУ МВД по региону. После примерно года службы на этом посту ему присвоили звание генерал-лейтенанта полиции.

О том, что Игоря Иванова прочат на должность начальника ГУ МВД по Самарской области, стало известно чуть более двух недель назад. Несколько источников называли его одним из главных кандидатов на пост. В результате сообщения о назначении кемеровского специалиста подтвердились.

Напомним, кресло начальника ГУ МВД по Самарской области освободилось летом 2022 года. Его занимал генерал-лейтенант Александр Винников. Он решил уйти с поста после истечения пятилетнего контракта. Главком региона он руководил с июня 2017 года. Александр Винников запомнился как самый тихий и непубличный руководитель самарской полиции. После его ухода обязанности главы областного главка исполнял генерал-майор Андрей Токарев, пишет Самара-КП.

 

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