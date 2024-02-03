Самарскую область накроет магнитная буря

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Ближайшие два дня метеочувствительные жители региона могут ощутить недомогания. В воскресенье и понедельник в губернии ожидается магнитная буря.

По данным gismeteo, в воскресенье, 4 февраля, ближе к вечеру геомагнитная активность будет держаться в районе 4 баллов. Пик придется в ночь на 5 февраля - индекс достигнет 5 баллов.

В понедельник утром возмущения начнут утихать. В полдень они составят 3 балла и продержатся до вечера. Только ближе к ночи мощность магнитной бури спадет до 2 баллов.

Считается, что в это время у людей может болеть голова, также возможно головокружение, бессонница, рассеянность, тревожность и быстрая утомляемость. Люди с хроническими заболеваниями - в зоне риска, пишет Сова.