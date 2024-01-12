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Самарский Росреестр продолжает исправлять реестровые ошибки без привлечения средств правообладателей

12 января 2024 14:29
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В текущем году в Самарской области планируется исправить более 24 тысяч ошибок в границах земельных участков.

13 650 реестровых ошибок в границах земельных участков без привлечения средств правообладателей было исправлено в 2023 году в Самарской области.

В 2024 году работа по устранению реестровых ошибок будет продолжена. В текущем году в Самарской области планируется исправить более 24 тысяч ошибок в границах земельных участков.

«Необходимо отметить, что в 2024 году будет осуществляться так называемое «поквартальное» исправление реестровых ошибок. В рамках такой работы будут устраняться ошибки не только в отношении объектов, координаты которых содержатся в ЕГРН, но одновременно будут определяться координаты у объектов, в отношении которых такие сведения в ЕГРН отсутствуют. Таким образом, в рамках «поквартального» исправления реестровых ошибок фактически будет проведена работа по уточнению границ объектов недвижимости без привлечения средств правообладателей.

На территории Самарской области уже определены конкретные кадастровые кварталы, в которых такая работа будет проводиться. В основном это кадастровые кварталы, в которых располагаются СНТ, гаражные массивы, в которых имеется большое количество пересечений границ земельных участков, а также большое количество объектов без границ. 

Управлением Росреестра по таким объектам будут направляться письма-поручения в филиал ППК «Роскадастр» об определении координат. Филиалом будут определяться координаты таких объектов. В рамках «поквартального» исправления реестровых ошибок впервые границы объектов планируется определять посредством проведения фотосъемки беспилотным воздушным судном.

Естественно, прежде чем сведения будут внесены в ЕГРН, правообладателю соответствующего объекта также будет направляться решение о необходимости устранения реестровой ошибки, в котором будут отражены сведения, предлагаемые к исправлению. В случае несогласия правообладатель вправе обратиться к кадастровому инженеру для проведения кадастровых работ, и уточнить границы своего объекта в соответствии с межевым планом», - комментирует ситуацию заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Владислав Ершов.

Устранение пересечений границ земельных участков в ЕГРН, а также определение координат объектов в рамках реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных» обеспечивается государством и за счет государства.

Планируемые работы по устранению реестровых ошибок в 2024 году позволят сэкономить правообладателям соответствующих объектов более 240 миллионов рублей. И это – если не брать в расчет затраченное время и усилия на проведение кадастровых работ, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

 

Фото предоставлено Управлением Росреестра по Самарской области

Теги: Самара

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