Самарский изготовитель канатных дорог стал участником нацпроекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика»

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Самарская компания «СКАДО Производство» начала реализацию федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика». Это важный шаг на пути к улучшению производственных процессов, повышению эффективности и укреплению позиций предприятия на рынке.

Напомним, в феврале 2025 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по привлечению промышленных предприятий региона к участию в федеральном проекте, а также обеспечить доступность наработанных методик повышения производительности труда для местных компаний. Поэтому работа по масштабированию успешных практик активно продолжается.

«СКАДО Производство» имеет многолетний опыт проектирования и строительства канатных дорог на всей территории России и стран СНГ. На текущем этапе компания активно осваивает методики бережливого производства. В рамках обучения рабочая группа предприятия прошла обучение по ключевым инструментам бережливого производства под руководством экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) – организации, которая координирует реализацию проекта на территории региона. В настоящий момент идет комплексная диагностика производственных процессов.

«Мы видим своей задачей не просто модернизировать текущие операции, но и создать устойчивую культуру постоянного совершенствования. Уверены, что участие в федеральном проекте «Производительность труда» станет основой для масштабирования успешных решений на все направления деятельности компании», – уверен Роман Беленький, генеральный директор ООО «СКАДО Производство».

Цель диагностики – выявить потери, сформировать рекомендации по их устранению и наметить пути повышения выработки продукции. Внедрение предложенных решений позволит не только оптимизировать операционные процессы, но и повысить общую рентабельность компании.

«Участие предприятий региона в федеральном проекте «Производительность труда» – один из ключевых инструментов модернизации промышленности. Мы видим, как компании, внедряя практики бережливого производства, повышают эффективность, снижают издержки и выходят на новые рынки. Интерес к этим инструментам растёт, а сама культура постоянного улучшения становится частью производственного менталитета. Мы продолжаем активно работать над тем, чтобы методики повышения производительности стали доступны всем желающим предприятиям области», – прокомментировал глава министерства промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

В Самарской области уже 198 компаний участвуют в проекте и внедряют современные подходы к управлению и организации производства.

Дополнительную информацию о проекте, а также практические материалы можно найти на официальных сайтах: производительность.рф и эффективность.рф

Федеральный проект «Производительность труда» направлен на повышение устойчивости экономики, увеличение конкурентоспособности отечественных предприятий и рост благосостояния граждан за счет системного внедрения практик бережливого производства на предприятиях реального сектора экономики.

Фото: «СКАДО Производство».