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Самарских шишиг-летунов предложили переместить из центра в Куйбышевский район

5 декабря 2024 11:15
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самарских шишиг-летунов предложили переместить из центра в Куйбышевский район

Скандал вокруг установки в Самаре фигурок шишиг-летунов вышел на новый уровень. Проект вызвал такой общественный резонанс, что его пришлось вынести на обсуждение в областной Общественной палате, пишет 63.ру.

О планах по размещению в Самаре новых арт-объектов стало известно летом 2024 года. Авторами проекта «Шишиги-летуны» стали архитекторы Дмитрий и Мария Храмовы, писатель Денис Либстер и иллюстратор Елена Загороднева. По задумке, шишиги — это обитатели Самарской Луки, которые переселились в город. Их задача — собирать и хранить лунный свет.

27 бронзовых фигурок запланировали установить в десяти локациях города на туристических маршрутах: в сквере Алексея Толстого, на пожарной каланче на Хлебной площади и во дворе Музея Модерна.

Однако шишиги взволновали общественность. Наибольшее возмущение новые арт-объекты вызвали у верующих. По словам ректора Самарской духовной семинарии Максима Кокарева, отсылки к фольклору дали негативный эффект, мол, это языческие идолы.

— Но сюжет не предполагает обращения к демоническим персонажам из фольклорных справочников. Шишиги не имеют отношения к фольклорным источникам, и даже выглядят они иначе. Кроме того, городская игровая сказочная скульптура — это не памятник. Нужно разделять эти понятия, — заявила доцент кафедры филологии и массовых коммуникаций Самарского филиала Московского городского педагогического университета Анна Синицкая.

Еще один момент: многие горожане возмущены, что проект не прошел предварительное широкое обсуждение. При этом формально спорный проект все-таки проходил положенные публичные слушания.

— Любую позицию нужно слышать и уважать. Можно ли что-то сделать на стадии, когда проект уже практически реализован? Уверен, что можно, что компромиссное решение будет найдено, — констатировал замглавы департамента внутренней политики Самарской области Сергей Филиппов.

Выходом из сложившейся ситуации общественники и представители экспертного сообщества считают смену локации летунов. Спорных человечков готовы принять в Этнопарке Дружбы народов. По мнению членов Общественной палаты, по окончании сроков реализации проекта вопрос о смене локации фигурок можно будет вынести на общественное обсуждение.

 

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