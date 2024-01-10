Самарские транспортные полицейские и общественники поздравили детей с Новым годом

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Общественный совет и руководство Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте присоединились к проведению ежегодной акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» и акции «Ёлка желаний».

Начальник ПДН Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте подполковник полиции Алла Альбертовна Нечесова, ведущий специалист по охране труда самарской дистанции пути Куйбышевской железной дороги Инна Юрьевна Шпаковская, заместитель директора по воспитательной работе школы № 134 г.о. Самары Раиса Чулпановна Лахтионова и Дед Мороз из Великого Устюга поздравили учащихся школы №134 городского округа Самара. Юные волонтеры в течение года провели большую работу по вопросу детской безопасности, вместе со взрослыми участвовали в мероприятиях и акциях профилактической направленности. Это и областной конкурс творческих работ на тему безопасного поведения детей и подростков «Детство без опасности», и создание профилактических видеороликов, и сочинение стихов и слоганов. Со своими работами ребята вместе со взрослыми выходили на железнодорожные платформы и железнодорожный вокзал станции Самара и обращались к участникам движения на железнодорожном транспорте с профилактической информацией о необходимости строгого соблюдения правил поведения. Детям вручили сладкие подарки, развивающие игры и провели экскурсию по железнодорожному вокзалу ст. Самара с выходом на смотровую площадку. С особым восторгом ребята посетили волшебный поезд Деда Мороза.

По инициативе общественного совета при линейном управлении подготовлены и выручены подарки трем детям сотрудников полиции, в настоящее время проходящим службу в Херсонском линейном отделе МВД России на транспорте.

Общественный совет и руководство Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте исполнили мечты воспитанников Государственного казенного учреждения Самарской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ровесник». Свои желания дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, написали на открытках, которыми украсили новогоднюю ёлку в Департаменте опеки, попечительства и социальной поддержки администрации г. Самары. Председатель общественного совета при линейном управлении Владимир Сергеевич Берглезов и заместитель начальника Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте полковник внутренней службы Геннадий Викторович Прибытков вручили детям подарки, которые они указали в письме Деду Морозу.

Заместитель начальника линейного управления рассказал ребятам о службе в органах внутренних дел, условиях поступления и обучения в учебных заведениях МВД России. Обратился к подросткам с пожеланием безопасного поведения не только на улице и объектах транспорта, но в сети интернет, чтобы не стать жертвой мошенников и не быть вовлеченным в сомнительные организации. Владимир Сергеевич Берглезов рассказал об основных правилах безопасного обращении с пиротехническими изделиями и огнем, а также о том, что необходимо делать при чрезвычайных ситуациях. Общественник и заместитель начальника линейного управления подарили ребятам кроссовки, духи, беспроводные наушники, акустическую гитару, фотоаппарат, музыкальные колонки. Дети искренне радовались и благодарили взрослых.

Гости поздравили детей с Новым годом и пожелали счастья, добра, здоровья, а также продолжать верить в чудеса.

Фото предоставлено пресс-службой Средневолжского линейного управления МВД России