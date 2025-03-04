Самарские речники отправили 60 тонн гуманитарной помощи жителям Курской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
В связи с  неблагоприятными погодными условиями.
В Самарской области введено ограничение движения для всех транспортных средств на М-5
Мероприятие проводится в рамках подготовки к Международной историко-просветительской патриотической акции «Диктант Победы».
Самарских школьников и студентов ссузов приглашают к участию в Международной исторической онлайн-игре «1418»
Управляющая организация обязана счищать снег и наледь с тех балконных козырьков, которые были предусмотрены проектом многоквартирного дома.
Снег и наледь на балконных козырьках: обязанность по очистке таких конструкций лежит не только на УК, но и на собственниках жилья
7 марта, в 17:00, в галерее ремесел агентства социокультурных технологий пройдет праздничное дефиле «Мозаика весны».
«Мозаика весны»: самарский гипюр вдохновляет дизайнеров
Историческая база содержит копии публикаций периодических изданий военных лет: «Правды», «Известий», «Литературной газеты», «Огонька», а также подпольных газет партизан Белоруссии.
Читателям самарских библиотек открыт доступ к газетам времен Великой Отечественной войны
На новом оборудовании работают два специалиста в разные смены. Осмотр пациентов проводится по предварительной записи по направлению врача.
В Самарскую городскую поликлинику №13 поступил новый УЗИ-аппарат
Теперь около 10 тысяч жителям поселка и ближайших территорий оказывают экстренную и неотложную медицинскую помощь отдельная бригада службы скорой. Это решение принято в ходе встречи с местными жителями.
В поселке Рощинский начал работать пост скорой помощи
1200 дронов для наших бойцов.
В Самаре ветеран СВО помогает создавать беспилотники для отправки на передовую
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.25
0.99
EUR 92.85
1.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о женщинах-архитекторах Самары
В музее "Заварка" пройдет лекция «Женская благотворительность в Самаре на рубеже XIX-XX века»
В Самаре прошел праздничный концерт ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарские речники отправили 60 тонн гуманитарной помощи жителям Курской области

4 марта 2025 15:43
167
Груз включает в себя продукты питания, средства гигиены, теплую одежду – все необходимое для поддержки людей, вынужденно покинувших свои дома и находящихся в пунктах временного размещения.

Сегодня, 4 марта 2025 года, Поволжская ассоциация судоходных и судоремонтных предприятий (ПАССП) отправила три фуры с гуманитарным грузом общим весом 60 тонн в Курскую область. Инициатором и организатором благотворительной акции выступил представитель ассоциации – самарский судостроительный завод «Нефтефлот».

Это уже девятый гуманитарный конвой, отправленный самарскими речниками с начала проведения спецоперации. Груз включает в себя продукты питания, средства гигиены, теплую одежду – все необходимое для поддержки людей, вынужденно покинувших свои дома и находящихся в пунктах временного размещения.

В формировании гуманитарной помощи приняли участие сотрудники завода «Нефтефлот», активисты Народного фронта, учащиеся школы №55 и жители Куйбышевского района Самары. Свой вклад внесли компании, предоставившие продукты питания и средства гигиены.

«Сегодня жители нашего региона активно помогают своим землякам-россиянам в Курской области и будут продолжать это делать. Многие предприятия, как и «Нефтефлот», учебные заведения и просто жители Куйбышевского района активно участвуют гуманитарных сборах для жителей Курской области и наших ребят, находящихся в зоне СВО», - подчеркнул министр внутренней политик Самарской области Сергей Филиппов.

Торжественный митинг, посвященный отправке гуманитарного груза, с участием сотрудников завода и учеников школы №55, студентов речного колледжа, состоялся на производственной площадке ЗАО «Нефтефлот».

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков поблагодарил всех участников акции: «Сегодня мы собрались здесь, на площадке ЗАО «Нефтефлот», чтобы дать старт очередному, уже девятому по счету, гуманитарному конвою. Это не просто цифра. За ней стоит огромная работа, искреннее участие и неравнодушие сотен людей – жителей Самарской области. Спасибо большое за ваше участие и добрые сердца!».

 

Фото: «Волжская коммуна».

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Мероприятие проводится в рамках подготовки к Международной историко-просветительской патриотической акции «Диктант Победы».
04 марта 2025, 18:14
Самарских школьников и студентов ссузов приглашают к участию в Международной исторической онлайн-игре «1418»
Мероприятие проводится в рамках подготовки к Международной историко-просветительской патриотической акции «Диктант Победы». Общество
70
7 марта, в 17:00, в галерее ремесел агентства социокультурных технологий пройдет праздничное дефиле «Мозаика весны».
04 марта 2025, 17:29
«Мозаика весны»: самарский гипюр вдохновляет дизайнеров
7 марта, в 17:00, в галерее ремесел агентства социокультурных технологий пройдет праздничное дефиле «Мозаика весны». Общество
123
Историческая база содержит копии публикаций периодических изданий военных лет: «Правды», «Известий», «Литературной газеты», «Огонька», а также подпольных газет партизан Белоруссии.
04 марта 2025, 17:08
Читателям самарских библиотек открыт доступ к газетам времен Великой Отечественной войны
Историческая база содержит копии публикаций периодических изданий военных лет: «Правды», «Известий», «Литературной газеты», «Огонька», а... Общество
128
В центре внимания
5 марта в Самарской области включат сирены
4 марта 2025  13:31
5 марта в Самарской области включат сирены
249
Губернатор подчеркнул, что бюджет должен рассматриваться не только как источник финансирования, но и как программный документ, отражающий достижение целей региона. 
3 марта 2025  21:44
Вячеслав Федорищев дал поручения по новым походам к бюджетной политике региона
443
В Самару прибыли еще три трамвая
3 марта 2025  13:59
В Самару прибыли еще три трамвая "Львенок"
527
Открытый прием предпринимателей пройдет в Самаре
3 марта 2025  12:37
Открытый прием предпринимателей пройдет в Самаре
561
В Самаре продолжается работа по ликвидации незаконной торговли
3 марта 2025  11:22
В Самаре продолжается работа по ликвидации незаконной торговли
667
Весь список