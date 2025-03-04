Самарские речники отправили 60 тонн гуманитарной помощи жителям Курской области

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Сегодня, 4 марта 2025 года, Поволжская ассоциация судоходных и судоремонтных предприятий (ПАССП) отправила три фуры с гуманитарным грузом общим весом 60 тонн в Курскую область. Инициатором и организатором благотворительной акции выступил представитель ассоциации – самарский судостроительный завод «Нефтефлот».

Это уже девятый гуманитарный конвой, отправленный самарскими речниками с начала проведения спецоперации. Груз включает в себя продукты питания, средства гигиены, теплую одежду – все необходимое для поддержки людей, вынужденно покинувших свои дома и находящихся в пунктах временного размещения.

В формировании гуманитарной помощи приняли участие сотрудники завода «Нефтефлот», активисты Народного фронта, учащиеся школы №55 и жители Куйбышевского района Самары. Свой вклад внесли компании, предоставившие продукты питания и средства гигиены.

«Сегодня жители нашего региона активно помогают своим землякам-россиянам в Курской области и будут продолжать это делать. Многие предприятия, как и «Нефтефлот», учебные заведения и просто жители Куйбышевского района активно участвуют гуманитарных сборах для жителей Курской области и наших ребят, находящихся в зоне СВО», - подчеркнул министр внутренней политик Самарской области Сергей Филиппов.

Торжественный митинг, посвященный отправке гуманитарного груза, с участием сотрудников завода и учеников школы №55, студентов речного колледжа, состоялся на производственной площадке ЗАО «Нефтефлот».

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков поблагодарил всех участников акции: «Сегодня мы собрались здесь, на площадке ЗАО «Нефтефлот», чтобы дать старт очередному, уже девятому по счету, гуманитарному конвою. Это не просто цифра. За ней стоит огромная работа, искреннее участие и неравнодушие сотен людей – жителей Самарской области. Спасибо большое за ваше участие и добрые сердца!».

Фото: «Волжская коммуна».