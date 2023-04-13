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Самарские электроэнергетики подали в суд на ТТУ

13 апреля 2023 12:22
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Самарские электроэнергетики подали в суд на ТТУ

В Арбитражный суд Самарской области поступил иск от представителей АО «Самарагорэнергосбыт» к муниципальному предприятию «Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ). С перевозчика планируют взыскать 617 тысяч рублей.

Согласно опубликованным документам, эта сумма — пени, которые накопились у МП за несколько временных периодов: январь, февраль, март, июль, август, сентябрь-декабрь 2020 года; январь, август-ноябрь 2021 года и январь-март и октябрь-ноябрь 2022 года. И теперь энергетики решили получить положенные деньги. Поэтому они и обратились в арбитраж, пишет 63.ру.

Свой иск представители «Самарагорэнергосбыта» отправили еще в конце марта 2023 года. Однако пока что слушаний по нему не было.

Редакция 63.RU обратилась в ТТУ с просьбой прокомментировать ситуацию. Вот что ответил директор муниципального предприятия Михаил Ефремов.

— Нам удалось решить вопрос с ресурсоснабжающей организацией. Они планируют отозвать иск, — заявил директор ТТУ.

Кроме «Самарагорэнергосбыта», о своих претензиях к ТТУ заявили и представители «Самараэнерго». По их словам, перевозчик задолжал около 40 миллионов рублей. Более того, энергетики пригрозили отключить МП от электричества, заблокировав таким образом движение трамваев и троллейбусов. Спустя несколько дней стало известно, что муниципальное предприятие начало погашать долг. Ожидается, что всю сумму ресурсоснабжающая организация получит до конца апреля.

 

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