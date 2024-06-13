Самарская область вошла в ТОП-20 по числу дипломантов седьмого сезона «Я – профессионал»

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Подведены итоги седьмого сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Дипломантами VII сезона олимпиады стали 3 872 участника, из них 35 являются студентами университетов Самарской области. Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

В седьмом сезоне олимпиада «Я – профессионал» прошла по 73 направлениям: от робототехники до стратегического управления проектами, от креативных индустрий до фотоники. Среди 32 тысяч участников, допущенных к заключительному этапу, лучшие из лучших смогли добиться значительных результатов: было получено 3 872 статуса дипломанта, из них 1 271 победитель, 2 037 призеров, а также завоеваны 143 золотые, 179 серебряных и 242 бронзовые медали.

«Список направлений Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – ежегодно пополняется предметными областями, которые одновременно актуальны для российской экономики и соответствуют интересам мотивированной молодежи. Студенты Самарской области особенно активно проявили себя в дисциплинах «Транспорт» (шесть дипломантов), «Зеленая энергетика» (четыре) и «Освоение космоса» (четыре). Поздравляю участников олимпиады с высокими результатами», – подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Олимпиада реализуется совместно с 35 ведущими вузами и более чем 600 лидирующими работодателями России. Дипломанты VII сезона представляют 376 университетов и филиалов, среди них и учебные заведения Самарской области.

«Ежегодно все больше активных молодых людей и вузов из разных регионов России вовлекаются в экосистему «Я – профессионал», вносят вклад в укрепление кадрового суверенитета страны и становятся частью большого профессионального сообщества, которое объединяет лучшие университеты, активную молодежь и ведущих работодателей. Студенты Самарской области ежегодно доказывают свою готовность к работе над укреплением экономики России. В VII сезоне среди вузов и филиалов региона по числу дипломантов лидируют Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (17 дипломов), Самарский государственный технический университет (восемь), Самарский государственный университет путей сообщения (пять). Уверена, в следующем году еще больше студентов региона смогут проявить себя и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда», – рассказала руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара.

По окончании сезона студенты смогут воспользоваться карьерными возможностями: дипломанты и участники заключительного этапа с ненулевым результатом получат доступ к карьерному порталу олимпиады, где представлены вакансии, стажировки и практики от индустриальных лидеров – партнеров проекта: ПАО «Сбербанк», ПАО «ГМК «Норильский никель», Банк ВТБ, Госкорпорация «Росатом», «Газпромбанк» (Акционерное общество), ОАО «Российские железные дороги», ПАО «Полюс», Трубная Металлургическая Компания, Альянс в сфере искусственного интеллекта, Благотворительный фонд «Система», ООО «Главстрой-СПб специализированный застройщик». Возможности для профессионального роста предоставляет и традиционный технический партнер «Я – профессионал» – Яндекс.

Лучшие участники олимпиады, которые получили статус дипломанта, получат льготы при поступлении на следующую ступень образования в ведущие вузы страны, пройти стажировки в крупнейших профильных компаниях, а для золотых, серебряных и бронзовых медалистов предусмотрены денежные премии до 300 тысяч рублей.

Фото предоставлено пресс-службой АНО «Россия – страна возможностей»