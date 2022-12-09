Самарская область вошла в число регионов-лидеров по продвижению бренда «Мой бизнес»

107

В рамках «Мой бизнес. Медиафорум-2022», который проходит в Самарской области с 8 по 10 декабря, Министерство экономического развития России от лица замминистра Татьяны Илюшниковой поблагодарило региональные центры поддержки МСП «Мой бизнес». Ведомство назвало субъекты России, где работают сотрудники, вносящие наибольший вклад в развитие бренда «Мой бизнес» как флагмана господдержки предпринимательства. Среди них - Самарская область.



«Медиафорум позволяет нам наметить отправные коммуникационные точки центров «Мой бизнес» на будущий год. Мы планируем перезапустить работу с амбассадорами центров «Мой бизнес» — предпринимателями, чей бизнес развивается благодаря господдержке. Мы верим в этот инструмент: когда человек прошел путь сам и получил госуслугу, он понимает, что это не пустая реклама, а вклад в развитие экономического развития страны. Мы продолжим активно информировать предпринимателей об актуальных мерах поддержки и будем использовать для этого передовые инструменты продвижения. В этом плане региональные центры «Мой бизнес» являются и продолжают оставаться главными информационными хабами для локальных предпринимателей», - отметила советник заместителя министра экономического развития РФ Ольга Терно.



«Сегодня сеть «Мой бизнес» Самарской области насчитывает 11 центров, включая региональный Дом предпринимателя в Самаре. Они созданы в каждом городском округе, чтобы помочь бизнесу в формате «одного окна» получать широкий спектр услуг. Особое место в работе с предпринимательским сообществом мы уделяем информационной работе, в ежедневном режиме рассказываем о работе центров, о возможностях, созданных в регионе для бизнеса, о предстоящих мероприятиях и нововведениях. Мы благодарны федеральным коллегам за высокую оценку нашей работы и, безусловно, продолжим развивать это направление, повышая информированность регионального бизнес-сообщества», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



Оценить вклад регионов в продвижение федерального бренда помог в том числе медиарейтинг, внедряемый Минэкономразвития России в центрах «Мой бизнес» с апреля 2022 года. Его существование — не самоцель. Данный рейтинг существует для обмена лучшими практиками в части продвижения господдержки предпринимательства среди 84 регионов страны.



В Самарской области для информирования бизнеса создан единый портал господдержки mybiz63.ru, группа «Мой бизнес 63» в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/mybiz63 и Телеграм-канал https://t.me/mybiz_63 , а также предпринимательский чат в Телеграме «МойБизнес_63 чат» https://t.me/mybiz63.



«Мой бизнес. Медиафорум-2022» — мероприятие, которое объединило 84 представителя коммуникационных блоков региональных центров «Мой бизнес». В ходе трех насыщенных дней специалисты по СМИ и соцсетям обсуждают вопросы продвижения господдержки предпринимательства. Организатор мероприятия – Министерство экономического развития Российской Федерации и Правительство Самарской области.

Фото: департамент информационной политики СО