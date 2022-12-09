Самарская область вошла в число регионов-лидеров по продвижению бренда «Мой бизнес»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Участники совещания обсудили предварительные итоги работы фонда за 2022 год и план на следующий год.
В региональном правительстве обсудили вопросы капитального ремонта многоквартирных домов
Ещё на неделю – до 15 декабря.
Приём заявок для участия в областном журналистском конкурсе на призы Губернатора Самарской области продлён
Общий оборот торгового эквайринга в Самарской области по итогам 10 месяцев достиг 227,3 млрд рублей, что на 14,2% превышает показатели такого же периода годом ранее.
В Самарской области стало больше возможностей для бесконтактной оплаты через терминалы Сбера
В текущей общественно-политической ситуации вопросы воспитательно-патриотической работы имеют приоритетное значение.
Патриотическое воспитание молодежи в Самарской области признано одним из лучших в ПФО
Лучшим признали проект по созданию индивидуальных эндопротезов из титана, разработанных в Центре НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ.
Проект СамГМУ стал обладателем премии «Технологический прорыв»
По Самарской области также отмечается динамика на увеличение: в 2021 году в программе было 58 участников, в 2022 году уже 74.
В 2023 году число спортивных организаций с налоговым вычетом вырастет почти на 15%
На стройке работы организованы в круглосуточном режиме, с учетом действующих нормативов.
Метрострой: в стартовом котловане на улице Галактионовской ведется армирование вибро- и шумозащитной плиты
Уходящий год стал для университета знаковым по многим параметрам.
В СамГУПС создают условия для развития студентов и молодых ученых
Наверх
Самара  -12 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 62.57
-0.37
EUR 65.68
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Валерьян Панфилов наградил победителей турнира "Мы – Вместе!" для детей с ОВЗ
«Благородство - 2022»: вторым лауреатом акции от ГУ МЧС СО стал Константин Черпаков
Клявлинец обокрал гостеприимного хозяина
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область вошла в число регионов-лидеров по продвижению бренда «Мой бизнес»

9 декабря 2022 16:55
107
Оценить вклад регионов в продвижение федерального бренда помог в том числе медиарейтинг, внедряемый Минэкономразвития России в центрах «Мой бизнес» с апреля 2022 года.

В рамках «Мой бизнес. Медиафорум-2022», который проходит в Самарской области с 8 по 10 декабря, Министерство экономического развития России от лица замминистра Татьяны Илюшниковой поблагодарило региональные центры поддержки МСП «Мой бизнес». Ведомство назвало субъекты России, где работают сотрудники, вносящие наибольший вклад в развитие бренда «Мой бизнес» как флагмана господдержки предпринимательства. Среди них - Самарская область.

«Медиафорум позволяет нам наметить отправные коммуникационные точки центров «Мой бизнес» на будущий год. Мы планируем перезапустить работу с амбассадорами центров «Мой бизнес» — предпринимателями, чей бизнес развивается благодаря господдержке. Мы верим в этот инструмент: когда человек прошел путь сам и получил госуслугу, он понимает, что это не пустая реклама, а вклад в развитие экономического развития страны. Мы продолжим активно информировать предпринимателей об актуальных мерах поддержки и будем использовать для этого передовые инструменты продвижения. В этом плане региональные центры «Мой бизнес» являются и продолжают оставаться главными информационными хабами для локальных предпринимателей», - отметила советник заместителя министра экономического развития РФ Ольга Терно.

«Сегодня сеть «Мой бизнес» Самарской области насчитывает 11 центров, включая региональный Дом предпринимателя в Самаре. Они созданы в каждом городском округе, чтобы помочь бизнесу в формате «одного окна» получать широкий спектр услуг. Особое место в работе с предпринимательским сообществом мы уделяем информационной работе, в ежедневном режиме рассказываем о работе центров, о возможностях, созданных в регионе для бизнеса, о предстоящих мероприятиях и нововведениях. Мы благодарны федеральным коллегам за высокую оценку нашей работы и, безусловно, продолжим развивать это направление, повышая информированность регионального бизнес-сообщества», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Оценить вклад регионов в продвижение федерального бренда помог в том числе медиарейтинг, внедряемый Минэкономразвития России в центрах «Мой бизнес» с апреля 2022 года. Его существование — не самоцель. Данный рейтинг существует для обмена лучшими практиками в части продвижения господдержки предпринимательства среди 84 регионов страны.

В Самарской области для информирования бизнеса создан единый портал господдержки mybiz63.ru, группа «Мой бизнес 63» в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/mybiz63 и Телеграм-канал https://t.me/mybiz_63 , а также предпринимательский чат в Телеграме «МойБизнес_63 чат» https://t.me/mybiz63.

«Мой бизнес. Медиафорум-2022» — мероприятие, которое объединило 84 представителя коммуникационных блоков региональных центров «Мой бизнес». В ходе трех насыщенных дней специалисты по СМИ и соцсетям обсуждают вопросы продвижения господдержки предпринимательства. Организатор мероприятия – Министерство экономического развития Российской Федерации и Правительство Самарской области.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

Теги: Акценты

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вручая бойцам награды, Дмитрий Азаров выразил восхищение их подвигом. 
09 декабря 2022, 14:42
Служить России и помогать людям: губернатор вручил землякам государственные награды
Вручая бойцам награды, Дмитрий Азаров выразил восхищение их подвигом.  Общество
183
Губернатор отметил, что наша страна помнит и чтит защитников Отечества всех времен.
08 декабря 2022, 17:29
«Вы явлены как проводники патриотизма, мужества, самоотверженности» - Глава региона встретился с земляками - Героями Отечества
Губернатор отметил, что наша страна помнит и чтит защитников Отечества всех времен. Общество
1931
Международный студенческий кампус на 5 тыс. мест будет построен в Самарской области.
08 декабря 2022, 16:33
Самарская область стала победителем федерального конкурса по строительству международного студенческого кампуса
Международный студенческий кампус на 5 тыс. мест будет построен в Самарской области. Образование
505
В центре внимания
Вручая бойцам награды, Дмитрий Азаров выразил восхищение их подвигом. 
9 декабря 2022  14:42
Служить России и помогать людям: губернатор вручил землякам государственные награды
183
В Самаре открыли мемориал, посвященный героям 5-й гусарского Александрийского полка
9 декабря 2022  11:48
В Самаре открыли мемориал, посвященный героям 5-й гусарского Александрийского полка
258
Меняется расписание электропоезда «Ласточка» из Самары
9 декабря 2022  10:50
Меняется расписание электропоезда «Ласточка» из Самары
230
Губернатор отметил, что наша страна помнит и чтит защитников Отечества всех времен.
8 декабря 2022  17:29
«Вы явлены как проводники патриотизма, мужества, самоотверженности» - Глава региона встретился с земляками - Героями Отечества
1931
Международный студенческий кампус на 5 тыс. мест будет построен в Самарской области.
8 декабря 2022  16:33
Самарская область стала победителем федерального конкурса по строительству международного студенческого кампуса
505
Весь список