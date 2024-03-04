Самарская область примет участие во Всероссийском командно-штабном учении

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5 и 6 марта Главным управлением МЧС России по Самарской области под руководством МЧС России будет проведено командно-штабное учение по ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья.

Учебные цели Учения: совершенствование вопросов взаимодействия федеральных и региональных органов исполнительной власти, организаций, по выполнению мероприятий по ликвидации ЧС, наращиванию группировки сил и средств, отработки практических действий по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации ЧС.

"В этом году 5 и 6 марта мероприятия пройдут на территории всех субъектов, кроме новых регионов и граничащих с ними территорий. К действиям будут привлечены силы и средства РСЧС, в том числе госкорпорации, федеральные органы исполнительной власти, субъектов и местного самоуправления", - сказал Александр Куренков.

Учение будет состоять из 2 этапов.

На 1 этапе будут отрабатываться превентивные мероприятия, включающие в себя введение режима повышенной готовности, приведение в готовность сил и средств территориальной подсистемы РСЧС, предназначенных для ликвидации ЧС в паводкоопасный период, а также организация мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод.

На 2 этапе планируется отработка вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от ландшафтных (природных) пожаров.

В ходе Учения специалисты на практике отработают действия от получения оперативной информации до оповещения и организации жизнеобеспечения населения. Внимание также будет уделено мероприятиям по оказанию финансовой помощи населению, пострадавшему от ЧС.