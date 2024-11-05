Самара стала центром обмена лучшими практиками по поддержке ветеранов СВО

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Во вторник, 5 ноября, в Самаре началась управленческая сессия для руководителей филиалов фонда «Защитники Отечества». В региональную столицу приехали представители всех субъектов России. В течение трех дней участники крупного семинара-совещания подведут итоги работы и обменяются опытом и лучшими практиками в сфере оказания социальной поддержки ветеранам специальной военной операции и членам их семей.

«Семинар-совещание, который мы проводим в эти дни в Самаре – очень важное мероприятие. Здесь собрались не только руководители филиалов фонда «Защитники Отечества», но и представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественных организаций. Такие площадки позволяют нам настроить правильную коммуникацию между всеми профильными ведомствами для максимально быстрого оказания помощи нашим героям. Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» соответствует самым высоким стандартам. Коллеги ведут работу по комплексной реабилитации героев ответственно и профессионально», – подчеркнула статс-секретарь – заместитель Министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В Самарской области разработана качественная система поддержки героев СВО, отметил Губернатор Вячеслав Федорищев: «Вся страна знает, что в Самарской области одна из лучших практик по обеспечению всеми мерами поддержки семей военнослужащих. В регионе предусмотрено максимальное количество мер поддержки, максимально комфортное, правильное отношение к каждому бойцу и его семье».

Руководителей филиалов Госфонда от имени главы региона на Самарской земле поприветствовал вице-губернатор – руководитель департамента внутренней политики Александр Фетисов. «Сегодня Самарская область является центром проведения масштабного мероприятия. У нас собрались представители всех регионов нашей большой страны. Мы будем отрабатывать лучшие практики регионов по поддержке наших Героев, их родных и семей погибших участников СВО. Для Правительства Самарской области нет более важной задачи чем заботиться о наших бойцах вне зависимости от того – находятся ли они на передовой или в тылу. Государство всегда должно откликаться на все просьбы Защитников. Каждый регион нашей страны достойно помогает каждому ветерану. Я очень рад, что центральный аппарат Госфода выбрал для проведения этих семинаров сердце России – Самарскую область», – подчеркнул он.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» был создан по инициативе Президента России Владимира Путина. Филиалы в регионах страны, в том числе и в Самарской области, начали свою работу 1 июня прошлого года. Основная задача – оказание комплексной поддержки и персонального сопровождения семей погибших бойцов и ветеранам спецоперации по принципу одного окна.

В Самарской области выстроена комплексная система поддержки ветеранов и членов их семей. Они вне очереди получают высокотехнологичную медицинскую помощь, проходят реабилитацию. Уже 1084 человека получили соответствующую помощь. Психологической поддержкой воспользовались 1085 жителей. Также в регионе функционирует уникальная база протезирования. При содействии самарского филиала фонда более 40 инвалидов СВО обеспечены высокотехнологичными протезами, в том числе спортивными, и обучены их использованию.

«Филиал фонда «Защитники Отечества» в Самарской области успешно выстроил систему оказания помощи героям СВО и их близким. Совместно с региональными органами исполнительной власти мы постоянно совершенствуем действующие меры поддержки – в первую очередь вместе с защитниками, опираемся на их запрос. На семинаре-совещании поделимся нашими наработками, чтобы их можно было распространить и на другие регионы страны», – отметила руководитель самарского филиала фонда Наталья Полянскова.

Большое внимание уделяют социализации ветеранов СВО и их родных, в том числе, оказанию помощи в трудоустройстве. На одной площадке с филиалом фонда расположен управляющий кадровый центр Самарской области. Шаговая доступность дает возможность координировать совместную работу и оперативно решать возникающие вопросы.

При взаимодействии кадрового центра и фонда около 1300 участников СВО и их родных воспользовались услугами в сфере занятости населения. Более 500 человек направлены на профессиональное обучение, психологической поддержкой воспользовались больше 200, еще порядка 70 соискателям оказано содействие в открытии собственного дела.

Сегодня в области действует более 40 региональных мер социальной поддержки ветеранов и участников СВО и их близких. Среди них освобождение от уплаты транспортного налога, выплаты на установку внутридомового газового оборудования, выплаты в связи с ранением, бесплатный проезд на общественном транспорте.

Более 100 ветеранов СВО из Самарской области, которые находятся на комплексном сопровождении филиала фонда «Защитники Отечества» в Самарской области, участвуют в федеральной программе «Время героев». Она направлена на реабилитацию участников СВО и развитие их управленческого потенциала для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

По решению главы региона Вячеслава Федорищева запущен региональный проект «Школа героев Самарской области», чтобы ветераны, участники СВО, члены семей защитников Родины могли получить необходимые навыки и компетенции и трудиться на самарской земле. Инициатива получила высокую оценку Анны Цивилевой, которая посетила регион с рабочим визитом летом этого года и предложила масштабировать опыт Самарской области на другие регионы.

На сегодняшний день в самарском филиале фонда «Защитники Отечества» работают более 40 социальных координаторов. В их числе – ветераны СВО, их мамы и жены. Они лучше других знают, как помочь тем, кто сражался в боях, на передовой, а сегодня возвращается к прежней жизни. За все время работы в самарский филиал поступило более 24 000 запросов на оказание помощи, 90% из которых успешно решено.

Фото предоставлено РАНХиГС