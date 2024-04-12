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С 15 апреля в Самарской области вводится особый противопожарный режим

12 апреля 2024 17:11
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В установленный период в лесах запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес мусором и прочими отходами.

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области в период с 15 апреля по 15 октября 2024 года на территории региона установлен особый противопожарный режим.

«Созданы оперативные штабы по организации тушения лесных пожаров на землях лесного фонда Самарской области. Подготовлены к работе 17 пожарно-химических станций подведомственного учреждения ГБУ «Самаралес». На 100% укомплектован штат – 319 сотрудников, непосредственно принимающих участие в тушении пожаров. В целях обнаружения возгораний действует единая система мониторинга, ситуацию контролирует 41 камера. Кроме того, определены маршруты патрулирования лесов для мониторинга пожарной опасности: 104 наземных, протяженностью более 12 тысяч километров, и 2 водных. К участию в патрулировании готовы 420 человек»,- сообщает врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Михаил Студенников.  

В установленный период на территории государственного лесного фонда запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес мусором и прочими отходами. При установлении IV и V классов пожарной опасности в лесах министерством будет ограничиваться посещение лесов.

На 2024 год минлесхозом разработаны и утверждены 612 маршрутов наземного патрулирования лесной охраны протяженностью 58603 км. На маршрутах ежедневно находятся от 48 до 80 мобильных групп. С начала года уже осуществлено более 370 выездов. В рамках госзадания до «Самаралеса» доведены объемы по противопожарному обустройству лесов, куда входит реконструкция 65 км лесных дорог, устройство и прочистка более 27 тысяч км минерализованных полос, установка 192 шлагбаумов на въездах в лесные массивы и 348 предупреждающих стендов. Для ликвидации возгораний в лесных массивах на территории Самарской области сводным планом предусмотрено привлечение сил и средств пожаротушения в количестве 1762 человек, 591 единиц техники и 1812 единиц оборудования. Разработаны и утверждены 16 планов тушения лесных пожаров, а также подписано 72 соглашения по взаимодействию и оказанию помощи силами и средствами при ЧС с организациями и ведомствами, в том числе с федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти соседних субъектов Российской Федерации.

«Также министерством предусмотрено тушение и ландшафтных пожаров на прилегающих к лесному фонду территориях. Это помогает сократить лесные пожары, которые возникают в результате перехода огня с сопредельных территорий. Довели информацию до 21 крупных компаний, имеющих линейные объекты на территории лесного фонда, о необходимости содержания охранных зон и соблюдению норм пожарной безопасности на таких объектах. Кроме того, министерством проведена работа по установлению собственников и пользователей земельных участков, прилегающих к лесам. Количество таких участков - 5644 единиц, а протяженность территории составляет почти 9 тысяч км», - комментирует врио заместителя министра, глава департамента лесного хозяйства минлесхоза Павел Мельников.

Напомним, что за нарушение правил санитарной безопасности предусмотрен административный штраф:

- для граждан в размере от 500 тыс. до 1 млн. рублей;

- для должностных лиц от 1 тыс. до 2 тыс. рублей;

- для юридических лиц от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф:

- для граждан в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей;

- для должностных лиц от 60 тыс. до 90 тыс. рублей;

- для юридических лиц от 600 тыс. до 1 млн. рублей.

За уничтожение или повреждение лесных насаждений путем поджога предусмотрена уголовная ответственность, если это повлекло значительный ущерб. Наказывается штрафом от 300 тыс. рублей и до лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

 

Фото:   freepik.com

 

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