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Руководство ГУ МВД СО поздравило сотрудников Дежурных частей региона с профессиональным праздником

28 марта 2025 14:52
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Отличившиеся полицейские получили ведомственные награды и благодарности.

Отличившиеся полицейские получили из рук заместителя начальника облглавка МВД генерал-майора полиции Александра Афанасьева ведомственные награды и благодарности.

В актовом зале областного главка заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев в торжественной обстановке поздравил сотрудников Дежурной части с 107-летием со дня образования в системе МВД России.

Александр Афанасьев, обращаясь к присутствующим, отметил: «Ваша работа – круглосуточная готовность прийти на помощь - требует мужества, выдержки, профессионализма и, вот уже более 100 лет, обеспечивает порядок и спокойствие жителей области.

Желаю вам терпения и крепкого здоровья, спасибо за вашу бдительность, оперативность и нелегкий, но такой важный труд».

Отличившиеся сотрудники получили из рук генерал-майора полиции ведомственные награды и благодарности.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: Самара

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