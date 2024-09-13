Россияне уже начали делать заготовки на зиму

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Набор домашних заготовок обойдется россиянам до 2000 рублей.

Себестоимость одной банки овощей, фруктов или ягод — 500 рублей

Cервис доставки из магазинов и ресторанов Купер проанализировал спрос на продукты и товары для заготовок, а также рассчитал стоимость домашней консервации. В этом году для маринования овощей россиянам потребуется в среднем 462 рубля, а на приготовление варенья из ягод или фруктов — 502 рубля. Набор из четырех банок стоит в среднем 2000 рублей.

Конец лета и начало осени — традиционное время для консервации продуктов. Для домашней заготовки из помидоров (500 мл) понадобятся: помидоры, сладкий перец, уксус, чеснок, петрушка, соль, банка, крышка, закаточная машинка. Стоимость блюда составляет 497 рублей*, а маринованных огурцов такого же объема — 427 рублей**.

С июня по август этого года по сравнению с прошлым годом россияне заказывали помидоры чаще, чем огурцы. Среди готовых консервированных овощей на первом месте — маринованные огурцы, на втором — помидоры, на третьем — патиссоны.

Чтобы приготовить варенье из черной смородины (500 мл) дома потребуется: черная смородина, сахар, банка, крышка и закаточная машинка. Домашний вариант обойдется россиянам в 537*** рублей. В августе 2024 года спрос на готовые консервации из черной смородины вырос в 2,2 раза по сравнению с августом 2023 года. В тройку лидеров также вошли клубничное (рост в 2 раза) и малиновое (рост 1,6 раз) варенье.

Украшением любого стола зимой станут консервированные фрукты. Самостоятельное приготовление заготовки из абрикосов (500 мл) обойдется россиянам в 467**** рублей. Для варенья потребуются: абрикосы, сахар, банка, крышка, закаточная машинка. Среди готовых консерваций этим летом россияне покупали заготовки из абрикосов чаще, чем из яблок и персиков.

С мая по август 2024 ежемесячно количество заказов стеклянных банок увеличивалось в 4 раза, а наборов для самостоятельных заготовок, крышек и закаточных машинок — в 3 раза. Для консервации чаще выбирают емкости объемом 350 мл, на втором месте — 1,5 л, на третьем — 500 мл.