Россияне расскажут о достижениях страны в рамках Новогоднего марафона проекта «Хорошие новости»

Главные новости:
Усиление северо-западного ветра. На дорогах местами снежные переметы, гололедица.
Ночью 24 декабря в регионе ожидается резкое понижение температуры воздуха до -28 С
Издание по традиции будет передано в городские библиотеки, где любой желающий сможет ознакомиться с историями самарцев.
В Самаре презентовали одиннадцатый выпуск «Ветеранской книги рекордов – 2025»
Вместе с учителями школы и педагогами СамГТУ ученики будут углубленно изучать математику, физику и компьютерную графику.
Второй профильный инженерно-технический класс открыли в школе № 118 в Самаре
Специалист, имея опыт работы в реанимационном отделении в Самаре, приняла решение вернуться в родной Пестравской район и продолжить профессиональную деятельность в местной больнице.
«Земский фельдшер»: в подразделение Пестравской больницы трудоустроилась новая медсестра
«Жигулёвская долина»: девяти технологическим компаниям присвоен статус резидента
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за навязывание дополнительных услуг
В последние дни 2025 года стоит обратить внимание на платёжки от «РКС-Самара» и заплатить за водоснабжение и водоотведение.
В ЕГРН стали вносить сведения о членах семьи собственника жилого помещения
В «ЗИМ Галерее» прочитают лекцию о шпионах и разведчиках запасной столицы
В Самаре начал работу первый Всероссийский семинар по наставничеству для защитников Отечества 
В Самаре пройдет инклюзивный бал, получивший название «Большая Рождественская сказка»
117
Участники Новогоднего марафона расскажут об успехах России и ее граждан в науке, технологиях, культуре и кино в социальных сетях. Он проходит с 22 декабря 2025 года по 11 января 2026 года в мобильном приложении «Хорошие новости» Президентской платформы «Россия – страна возможностей»За выполнение специальных заданий по созданию новогоднего контента участники смогут получить призы от федеральных и региональных ведомств, а также коммерческих компаний.

Уходящий 2025 год стал для России временем значительных достижений в различных сферах: от науки и технологий до культуры и спорта. Каждый успех – это результат труда миллионов людей, которые вносят вклад в будущее страны, и повод для гордости. Чтобы узнать как можно больше о свершениях наших граждан, «Хорошие новости» запустили Новогодний марафон. В его рамках участники будут публиковать в социальных сетях посты с позитивным контентом о достижениях России в 2025 году, своих целях на будущее и многом другом. Всего пользователи приложения смогут принять участие в двенадцати праздничных событиях марафона.

«Хорошие новости» доказали – положительная информация действительно востребована обществом. Пользователи совершили более 600 тысяч действий с позитивным контентом. В результате совместных усилий создана экосистема, где каждый рассказывает о позитивных изменениях в стране и вдохновляет других на свершения. Уверен, что Новогодний марафон от «Хороших новостей» подарит новые впечатления, заряд бодрости и энергии как на этот, так и на будущий год», – отметил директор по маркетингу и аналитике Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Михаил Гусев.

По словам председателя комиссии по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Общественной палаты РФ Андрея Максимова, Новогодний марафон – это отличный способ вместе со всей страной включиться в праздник и стать не просто наблюдателем, а создателем своего новогоднего чуда: «Чтобы почувствовать Новый год по-настоящему, в него нужно включиться. Марафон событий «Хороших новостей», приуроченный к наступлению 2026 года – это интерактивный билет в праздник. Это события, которые заменят ожидание – участием, а рутину –добрым азартом. Это яркий и прямой способ зарядиться новогодней энергией вместе с тысячами других россиян».

Новогодний марафон событий завершится 11 января. В сумме за участие в активностях можно получить 240 баллов, а также дополнительные 100 баллов за выполнение всех заданий. Их можно обменять на ценные призы в «Хорошем Маркете».

По словам руководителя проектного офиса «Мобильное приложение «Хорошие Новости» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Всеволода Селина, c каждым годом проект пользуется все большей популярностью – приложение на смартфоне открыли больше 3,3 миллионов раз: «Хочу поблагодарить наших пользователей за такой активный интерес к «Хорошим Новостям». В этом году мы с партнерами решили сделать для вас настоящий новогодний праздник с уникальными призами – это не только уникальный мерч, но и увлекательные активности, которые добавят в новогодние каникулы еще больше ярких незабываемых впечатлений. Участвуя в событиях, вы не просто получаете призы – вы создаете общее позитивное настроение и становитесь частью большого новогоднего движения».

В рамках марафона у участников также будет возможность получить новогодние призы от партнеров приложения: Министерства финансов РФ, Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России), Департамента транспорта Москвы, федерального девелопера DOGMA, Альянса по защите детей в цифровой среде, Центра образовательных технологий Advance и онлайн-кинотеатра «Wink». Подарки включают специальные праздничные наборы, уникальный мерч, а также промокоды и скидки.

«Участие в новогоднем марафоне – для нас возможность поддержать эту замечательную инициативу и предложить пользователям «Хороших Новостей» по всей стране сделать свои праздники по-настоящему волшебными и полными ярких эмоций. Wink как онлайн-кинотеатр знает, как важны хорошие впечатления, особенно в Новый год. Мы уверены, что наши подарки добавят волшебства в создание того самого новогоднего настроения, которое начинается с совместных действий и добрых эмоций», – уточнили представители федерального онлайн-кинотеатра Wink.

Проект «Мобильное приложение «Хорошие Новости»» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется при поддержке Общественной Палаты РФ.

В центре внимания
в Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
23 декабря 2025  13:53
В Самарской области определились победители регионального этапа VII сезона фестиваля «Театральное Приволжье»
109
депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области
23 декабря 2025  13:30
Депутаты согласовали нового главу правительства Самарской области
124
Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации
23 декабря 2025  10:44
Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации
243
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
23 декабря 2025  10:09
Снегопад в Самаре: Коммунальные службы на страже!
191
В рамках повестки в центре внимания участников находились вопросы бесперебойной работы жизнеобеспечивающих систем и коммунальной инфраструктуры региона, в том числе в период предстоящих праздничных и выходных дней.
22 декабря 2025  19:59
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание по готовности служб к новогодним праздникам
384
