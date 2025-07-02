Россиянам рассказали, в каких случаях можно получить штраф за сбор ягод

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Общественный деятель Дмитрий Бондарь рассказал в беседе с RT, в каких случаях можно получить штраф за сбор ягод.

«Прежде всего стоит понимать, что штрафные санкции касаются далеко не всех ягод и не всех мест их сбора. Например, если вы по незнанию наберёте ягоды, занесённые в Красную книгу, будьте готовы расстаться с суммой от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей — именно такую ответственность предусматривает ст. 8.35 КоАП РФ», — рассказал собеседник RT.

Также он предупредил, что если гражданин решит пополнить свои ягодные запасы на территории заповедника, то там за сбор любых даров природы положен штраф от 3 тыс. до 4 тыс. рублей.

Эксперт посоветовал обратить особое внимание на то, какие именно ягоды собирает человек.

«Под особой защитой закона находятся не только виды из федеральной Красной книги, но и растения, охраняемые в конкретном регионе», — подчеркнул Бондарь.

Например, как напомнил специалист, в некоторых областях существуют ограничения на сбор брусники или черники, особенно в промышленных масштабах.

«Не зная о местных ограничениях, вы можете набрать полные корзины морошки. А такой урожай может обернуться штрафом, если окажется, что в этом году её сбор ограничен», — объяснил он.

Чтобы сбор ягод прошёл без неприятных последствий, собеседник RT советует придерживаться простых правил.

«Перед походом в лес не лишним будет уточнить, нет ли в вашем регионе ограничений на сбор определённых ягод. Старайтесь избегать сбора незнакомых растений — вдруг они окажутся под охраной закона. И главное — помните, что заповедники и национальные парки созданы для сохранения природы. Поэтому лучше полюбоваться ягодами там, а не собирать их. Если возникают сомнения, всегда можно заранее проконсультироваться в местном лесничестве или управлении природных ресурсов», — заключил Бондарь.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов рассказал о штрафах за заезд в лес и к водоёмам.