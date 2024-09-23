Роспотребнадзор: более 2 млн россиян написали «Диктант здоровья»

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Масштабная просветительская акция проекта «Санпросвет» прошла по всей России и вызвала рекордный отклик.

С 16 по 21 сентября 2024 года Роспотребнадзор провел федеральный образовательный «Диктант здоровья» в рамках реализации проекта «Санпросвет». Цель мероприятия – популяризация основ санитарно-гигиенической грамотности, обучение правилам и нормам здорового образа жизни. В период проведения мероприятия работала специальная горячая линия Роспотребнадзора, позвонив на которую каждый желающий мог задать уточняющие вопросы по процедуре.

Акция вызвала огромный интерес у россиян – только за первые сутки после старта на вопросы про важные правила личной гигиены, здоровое питание и профилактику заболеваний ответили более 500 000 человек. Всего «Диктант здоровья» написали более 2 млн человек из 89 регионов России, что в 5 раз превысило прошлогодний показатель. В топ-10 самых активных городов вошли: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Тверь, Ростов-на-Дону, Уфа, Нижний Новгород, Новосибирск, Нальчик, Астрахань.

Первыми к «Диктанту здоровья» присоединились несколько тысяч старшеклассников из 89 регионов страны. Вопросы и варианты ответов озвучили Александр Горелов, академик РАН, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского; Илья Помазун, обладатель Суперкубка России, вратарь ПФК ЦСКА и сборной России; Гоша Куценко, актер театра и кино, продюсер, кинорежиссер; Игорь Золотовицкий, актер и театральный педагог, ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ; Максим Киселев, актер и участник КВН, и другие звезды.

По 21 сентября включительно проверить свои знания в формате онлайн могли все желающие старше 13 лет, пройдя тестирование в специальном разделе на сайте Роспотребнадзора санщит.рус. Диктант включал 39 вопросов: от самых простых до вопросов повышенной сложности от ведущих научных экспертов Роспотребнадзора.

Россияне показали отличные результаты, однако некоторые вопросы все же вызвали затруднения. Из основной части в топ-5 самых сложных вопросов вошли: Как чаще всего заражаются ботулизмом? (через зараженные продукты – 64,1% ответили верно); Можно ли хранить на одной полке готовую пищу и сырое мясо, рыбу? (нет, нельзя – 73%); Нужно ли принимать пищу в одно и то же время? (да, это помогает улучшить пищеварение и не переедать – 77,3%); От какой болезни была создана первая в мире вакцина? (от натуральной оспы – 73,7%); Что такое реакция Манту? (тест на присутствие туберкулезной инфекции в организме – 74,2%). Среди заданий «со звездочкой» самым трудным оказалось – определить вес микробиома человека, с этим справились лишь 49,7%.

По итогам «Диктанта здоровья» очные участники получили памятные грамоты, а проверявшие собственную санитарную грамотность и знание принципов ЗОЖ в онлайн-версии – электронные сертификаты.

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора