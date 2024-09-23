Я нашел ошибку
Главные новости:
В рамках планового технического обслуживания проведена замена основных частей газового тракта, отработавших свой нормативный срок.
На Сызранской ТЭЦ прошла инспекция газотурбинной установки
В САТОБ состоялось награждение работников машиностроительной отрасли и оборонно-промышленного комплекса, приуроченное ко Дню оружейника и Дню машиностроителя.
Вячеслав Федорищев поздравил машиностроителей и оружейников с профессиональными праздниками
 В топ-10 самых активных городов вошли: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Тверь, Ростов-на-Дону, Уфа, Нижний Новгород, Новосибирск, Нальчик, Астрахань.
Роспотребнадзор: более 2 млн россиян написали «Диктант здоровья»
Специалисты энергокомпании смогут ответить на различные вопросы относительно взаимодействия с поставщиком тепла.
Сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» ответят на вопросы жителей Куйбышевского района
Возможно, даже бесплатный
Wi-Fi в самолетах российских авиакомпаний может появиться в 2027-2028 годах
В этом году фестиваль собрал почти 2 000 участников из разных уголков России.
Итоги XIII Международного фестиваля детских команд КВН
Ключевым вопросом повестки стала приемная кампания в образовательных организациях высшего образования.
В Самарской области состоялось оперативное заседание регионального Правительства
Более 425 тысяч жителей Самарской области сделали прививки от гриппа.
В Самарскую область поставлена новая партия вакцин от гриппа
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.58
-0.12
EUR 103.38
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Тольяттиазот провел семейный футбольный праздник
21 сентября в регионе местами небольшой дождь, до +22°С
В Самаре в Музее Модерна состоится открытие выставки «Новый символизм: Гиперборея и киберпространство»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Роспотребнадзор: более 2 млн россиян написали «Диктант здоровья»

23 сентября 2024 19:23
94
 В топ-10 самых активных городов вошли: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Тверь, Ростов-на-Дону, Уфа, Нижний Новгород, Новосибирск, Нальчик, Астрахань.

Масштабная просветительская акция проекта «Санпросвет» прошла по всей России и вызвала рекордный отклик.

С 16 по 21 сентября 2024 года Роспотребнадзор провел федеральный образовательный «Диктант здоровья» в рамках реализации проекта «Санпросвет». Цель мероприятия – популяризация основ санитарно-гигиенической грамотности, обучение правилам и нормам здорового образа жизни. В период проведения мероприятия работала специальная горячая линия Роспотребнадзора, позвонив на которую каждый желающий мог задать уточняющие вопросы по процедуре.

Акция вызвала огромный интерес у россиян – только за первые сутки после старта на вопросы про важные правила личной гигиены, здоровое питание и профилактику заболеваний ответили более 500 000 человек. Всего «Диктант здоровья» написали более 2 млн человек из 89 регионов России, что в 5 раз превысило прошлогодний показатель. В топ-10 самых активных городов вошли: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Тверь, Ростов-на-Дону, Уфа, Нижний Новгород, Новосибирск, Нальчик, Астрахань.

Первыми к «Диктанту здоровья» присоединились несколько тысяч старшеклассников из 89 регионов страны. Вопросы и варианты ответов озвучили Александр Горелов, академик РАН, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского; Илья Помазун, обладатель Суперкубка России, вратарь ПФК ЦСКА и сборной России; Гоша Куценко, актер театра и кино, продюсер, кинорежиссер; Игорь Золотовицкий, актер и театральный педагог, ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ; Максим Киселев, актер и участник КВН, и другие звезды.

По 21 сентября включительно проверить свои знания в формате онлайн могли все желающие старше 13 лет, пройдя тестирование в специальном разделе на сайте Роспотребнадзора санщит.рус. Диктант включал 39 вопросов: от самых простых до вопросов повышенной сложности от ведущих научных экспертов Роспотребнадзора.

Россияне показали отличные результаты, однако некоторые вопросы все же вызвали затруднения. Из основной части в топ-5 самых сложных вопросов вошли: Как чаще всего заражаются ботулизмом? (через зараженные продукты – 64,1% ответили верно); Можно ли хранить на одной полке готовую пищу и сырое мясо, рыбу? (нет, нельзя – 73%); Нужно ли принимать пищу в одно и то же время? (да, это помогает улучшить пищеварение и не переедать – 77,3%); От какой болезни была создана первая в мире вакцина? (от натуральной оспы – 73,7%); Что такое реакция Манту? (тест на присутствие туберкулезной инфекции в организме – 74,2%). Среди заданий «со звездочкой» самым трудным оказалось – определить вес микробиома человека, с этим справились лишь 49,7%.

 

По итогам «Диктанта здоровья» очные участники получили памятные грамоты, а проверявшие собственную санитарную грамотность и знание принципов ЗОЖ в онлайн-версии – электронные сертификаты.

 

Фото:   пресс-служба Роспотребнадзора

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Участниками «Кросса нации» в Самарской области стали 5000 человек
23 сентября 2024  11:22
Участниками «Кросса нации» в Самарской области стали 5000 человек
267
В Самарской области несколько ночей подряд ожидаются заморозки
22 сентября 2024  13:54
В Самарской области несколько ночей подряд ожидаются заморозки
783
В Самаре на трассах спортивной школы
21 сентября 2024  13:34
В Самаре на трассах спортивной школы "Чайка" проходит Всероссийский день бега - Кросс нации
987
Главу Безенчукского муниципального района задержали в Самаре
21 сентября 2024  12:43
Главу Безенчукского муниципального района задержали в Самаре
780
«Жигулёвские выходные» вошли в ТОП лучших национальных туристических маршрутов России
19 сентября 2024  10:51
«Жигулёвские выходные» вошли в ТОП лучших национальных туристических маршрутов России
984
Весь список