Роскадастр Самарской области принял участие в межрегиональном форуме недвижимости

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ХII Поволжский межрегиональный форум по недвижимости традиционно проводится в городе Самаре. Участие в торжественном открытии и пленарном заседании принял заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Ярослав Логунов.

Мероприятие уже не первый год проходит при участии руководства регионального Роскадастра и продлится два дня. Оно приурочено ко Дню риэлтора, который специалисты рынка недвижимости отмечают в начале февраля. Форум станет площадкой для профессионального общения и обсуждения актуальных вопросов современного рынка недвижимости, обмена опытом, позволит организовать продуктивную дискуссию представителей бизнеса и власти, подвести итоги 2023 года и наметить планы на будущее.

В своем выступлении Ярослав Логунов отметил, что в настоящее время в работе риэлторов присутствует высокая доля социальной ответственности, ведь представители этой профессии, являясь, по сути, проводниками сделки для граждан, помогают рядовым самарцам в решении «квартирного вопроса».

Одним из направлений взаимодействия с Поволжской гильдией риэлторов является обеспечение заявителей выездным обслуживанием Роскадастра в части приема и выдачи документов на государственную регистрацию недвижимости, что стало во времена ковидных ограничений очень важной частью работы, когда личный прием был невозможен. Благодаря тесному взаимодействию с риэлторами работа в этом направлении была продолжена и до сих пор востребована.

«Роскадастр Самарской области со своей стороны готов оказывать содействие и оперативно консультировать риэлторов по широкому спектру вопросов, в том числе в части предоставления сведений из ЕГРН как в электронном, так и в бумажном виде, а также подготовки письменных заключений и иных документов, необходимых для учета и регистрации недвижимости. Отдельно хочется сказать об интенсивно развивающемся направлении электронных услуг и сервисов. Сегодня подавляющее большинство государственных услуг можно получить, не покидая свой офис. Разнообразные электронные сервисы помогут сопроводить сделку на каждом ее этапе – от формирования пакета документов и проверки чистоты объекта до получения итоговой выписки из ЕГРН, подтверждающей переход права собственности», - отметил заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Ярослав Логунов.