Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что ЕГЭ не повышает качество образования в России

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Введение ЕГЭ не содействовало повышению качества образования в России, но из него следует извлечь максимум пользы, исправить существующие недостатки, считает ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, передает ТАСС.

"Я считал и считаю, что введение ЕГЭ в целом не содействовало повышению качества образования в стране. Но сегодня это для нас закон, и мы действуем в его рамках. ЕГЭ остается, к сожалению, основным регулятором содержания и качества школьного математического образования в стране и влияет на качество абитуриентов, приходящих в вузы. Нужно стараться извлечь максимум пользы из положительных сторон, которые, безусловно, у него есть, и исправить его недостатки, уменьшить издержки", - сказал он на совещании по вопросам повышения качества физико-математического и химико-биологического образования.

Садовничий отметил, что за прошедшие годы ЕГЭ во многом эволюционировал в позитивном направлении.

При этом одним из главных недостатков сегодняшнего ЕГЭ ректор МГУ назвал высокую степень совпадения заданий, получаемых на экзамене, с теми заданиями, которые включаются в демонстрационный вариант, публикуемый за полгода до экзамена.

"Это подталкивает учителя в 10-11-х классах вместо систематического освоения математического содержания отрабатывать решения конкретных типов заданий", - добавил Садовничий.