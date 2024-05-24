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Работники химической промышленности губернии отмечают профессиональный праздник

24 мая 2024 16:59
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Химическая промышленность – одна из ключевых отраслей экономики самарского региона.

В последнее воскресенье мая в России отмечается профессиональный праздник работников химической отрасли. Накануне, 23 мая 2024 года, ветераны отрасли, руководители предприятий и представители трудовых династий собрались в тольяттинском Дворце культуры им. Н.В.Абрамова на торжественное мероприятие, посвященное Дню химика.

Химическая промышленность – одна из ключевых отраслей экономики самарского региона. Огромное количество уникальных производств, на которых трудится более десятков тысяч человек.

В современных, крайне непростых условиях, когда на страну обрушились санкции, химическая отрасль региона устояла. Она уверенно продолжает реализацию инвестиционных программ, наращивает производство и создает новые рабочие места. Химические предприятия региона активно помогают в проведении специальной военной операции направляя военным автомобили, необходимое оборудование, материалы и инструменты.

От имени главы региона Дмитрия Азарова с профессиональным праздником представителей отрасли поздравил врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков: «Дорогие друзья! Достичь намеченных рубежей было бы невозможно без ваших знаний, профессионализма, преданности своему делу и упорного труда. Уверен, что в этом сплаве залог дальнейшего успешного развития химического комплекса и всей Самарской области. Желаю вам и вашим семьям, счастья, крепкого здоровья, благополучия мира и добра».

Также слова благодарности за развитие региона в химической промышленности выразили глава Тольятти Николай Ренц, депутат Самарской Губернской думы Екатерина Кузьмичёва.

Нынешний год объявлен президентом страны Владимиров Путиным Годом семьи. А самарский химпром славен своими трудовыми династиями. Одна из них – Кислер-Марущак – это свыше 187 лет трудового стажа на Тольяттиазот на девятерых.

 

Источник фото : телеканал Тольятти 24 ВКонтакте

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