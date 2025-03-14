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Прокуратура в Тольятти добилась установки пандуса в многоквартирном доме для семьи с маломобильными детьми

14 марта 2025 13:45
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Прокуратура в Тольятти добилась установки пандуса в многоквартирном доме для семьи с маломобильными детьми

В прокуратуру обратился отец детей-инвалидов, сообщивший, что его семья состоит на учете в администрации г.о. Тольятти как нуждающаяся в пандусе. Однако в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов г.о. Тольятти на 2019-2023 годы» необходимые меры так и не были приняты.

Прокуратура направила в суд иск о признании бездействия администрации и возложении на нее обязанности установить пандус. Комсомольский районный суд Тольятти удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Администрация города обжаловала решение, однако Самарский областной суд оставил его без изменений.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

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