Принято решение о проведении Грушинского фестиваля в традиционном для него формате

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Правительство Самарской области приняло решение о проведении Всероссийского фестиваля авторской песни им. Валерия Грушина в традиционном для него формате, сообщаетсяв группе Грушинский фестиваль.



Грушинский фестиваль будет проходить с 1 по 4 июля, в Самарской области на Мастрюковских озёрах.



Приём заявок на конкурс авторской песни, в котором может принять участие любой желающий, пройдет на самом фестивале, с 10:00 ч. 1 июля и до 12:00 ч. 2 июля.

Победители, прошедшие три тура выступят на главном гала-концерте на плавучей Гитаре, в субботу.



По традиции, на фестивале будут работать: продуктовая ярмарка, зона фуд-корта и Грушинский Арбат. Для гостей будет организован бесплатный доступ к биотуалетам и питьевой воде.

Будут пущены дополнительные электропоезда из Самары и Тольятти до станции Платформа им. В. Грушина(станция 135км.).



При этом, власти напоминают, что пандемия никуда не ушла и настоятельно рекомендуют сделать прививку против коронавирусной инфекции!

Фото: департамент информационной политики СО