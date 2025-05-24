превышение уровня шума при ремонте грозит штрафами

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Проведение ремонта в жилом помещении, который сопровождается шумом, может грозить судебными исками. Об этом 24 мая рассказал эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов.

«Санитарные правила и нормы <…> устанавливают максимально допустимый уровень шума в жилых помещениях. В дневное время он не должен превышать 55 дБА, в ночное — 45 дБА. Практически это означает, что шум от перфоратора, строительного миксера или бетономешалки в ночное время будет расценен как нарушение, даже если сам по себе ремонт законен», — рассказал он «Газете.Ru».

По его словам, за нарушение «тишины» в ночное время граждане могут быть оштрафованы на сумму от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, должностные лица — до 20 тыс., а юридические — до 80 тыс.

«Фиксация нарушений может происходить как сотрудниками полиции, так и представителями управляющих организаций», — отметил эксперт.

Кроме того, Орехов также добавил, что во избежание штрафов собственнику, планирующему ремонт, нужно обязательно строго соблюдать допустимые временные и акустические параметры, пишут "Известия".