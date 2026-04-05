Праздник Вербное воскресенье отметят православные верующие 5 апреля

Ежегодно за неделю до Пасхи православные верующие отмечают один из главных весенних праздников церковного календаря — Вербное воскресенье. Он напоминает о торжественном входе Иисуса Христа в Иерусалим, а в русской традиции неразрывно связан с ветвями вербы. ​В 2026 году дата приходится на 5 апреля.

С вербой связывают сразу несколько смыслов. Это духовное обновление, торжество жизни над смертью и готовность верующего следовать за Христом. В церковном понимании ветви в руках молящихся — это свидетельство того, что они встречают Спасителя не только как историческую фигуру, но и как Господа своей жизни, пишут "Известия".