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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, как горожане поступают с живыми деревьями после окончания праздников. В опросе приняли участие экономически активные граждане из Самары, устанавливавшее живую ель на Новый год.

Практически каждый второй самарец выбирает экологичные способы утилизации новогодних хвойных: 25% сдают деревья в переработку, 17% распиливают на дрова, 4% отдают в зоопарк и еще 1% мастерит из елей сувениры. 32% горожан уже выбросили или планируют выбросить живую новогоднюю ель в мусор. 13% еще не решили, как поступят с новогодней елью.

Время проведения: 7—12 января 2024 года.