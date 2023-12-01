Помощник начальника УФСИН СО награжден Серебряным крестом

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На днях знаменательное событие произошло в жизни помощника начальника УФСИН России по Самарской области по организации работы с верующими Игоря Вознесенского.

Игорь Юрьевич награжден Серебряным знаком Святителя Алексия Митрополита Московского и Всея Руси Чудотворца.

Высокой награды Игорь Юрьевич удостоен за труды во благо Светлой Православной Церкви.

Полковник внутренней службы в отставке Игорь Вознесенский более сорока лет прослужил в уголовно-исполнительной системе. После увольнения с должности начальника организационно-аналитического отдела Игорь Юрьевич продолжил трудиться помощником начальника по организации работы с верующими.

Он внес заметный вклад в воспитательную работу с сотрудниками и осужденными. При его участии организуются богослужения в исправительных учреждениях. Возводятся храмы, оборудуются молельные комнаты в колониях и СИЗО. Эти и другие меры положительно сказываются на морально-психологическом и духовном климате среди осужденных.

Высокую награду вручил иерей Андрей Иванов – руководитель тюремного отдела Самарской епархии. С награждением Игоря Юрьевича тепло поздравили сотрудники УФСИН, пожелав ему новых успехов в работе, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО