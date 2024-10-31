Почтовые отделения изменят график работы в День народного единства

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4 ноября станет выходным днём для всех отделений Почты России, кроме круглосуточных в Москве и Санкт-Петербурге. 2 ноября почтовые отделения закончат работу на час раньше, а 3 и 5 ноября будут обслуживать клиентов в обычном режиме.

4 ноября почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ, с учётом особенностей конкретных регионов.

Для некоторых почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. Уточнить актуальный график или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на pochta.ru или в мобильном приложении Почты России.