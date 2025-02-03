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Почта России назвала номинации конкурса «Лучший урок письма-2025»

3 февраля 2025 12:51
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Почта России назвала номинации конкурса «Лучший урок письма-2025»

Почта России озвучила номинации ежегодного почтового конкурса «Лучший урок письма – 2025», который в этом году будет посвящён 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. 

Конкурс эпистолярного мастерства начнётся 1 февраля и продлится до 9 октября 2025 г. Он позволит участникам проявить себя в том направлении, которое ближе их сердцу. 

Почта России совместно с Министерством обороны Российской Федерации представили специальную номинацию «Есть такая профессия – Родину защищать». Ещё две значимые номинации – «Истории и легенды моей семьи» и «Письмо Василию Тёркину» – созданы при участии Союза писателей России. Совместно с МГУ им. М. В. Ломоносова Почта организовала номинацию «Моя малая родина». А специально для детей почтовиков компания, сотрудничая с Профсоюзом работников связи России, создала номинацию «Я из династии почтовиков». 

Кроме того, в конкурсе будут такие номинации как «Рецепты счастливой семьи», «Учитель! Перед именем твоим…», «Письма, которые не забываются». Отдельную номинацию Почта создала специально для педагогов, где они смогут представить лучшую методическую разработку проведения урока письма.

Ещё одна номинация приурочена к 54-му Международному молодежному конкурсу сочинений эпистолярного жанра 2025 г., который объявил Всемирный почтовый союз. Эта номинация называется – «Представьте, что Вы – океан. Напишите кому-нибудь письмо, в котором объясните, почему и как люди должны заботиться о Вас». Конкурсные работы по этой номинации можно направить в оргкомитет до 10 апреля 2025 г.

В конкурсе могут принять участие школьники, студенты колледжей, кадетских корпусов, суворовских училищ, художественных студий и вузов, а также педагоги, руководители детских творческих объединений и молодежных общественных организаций. Жюри будет оценивать работы по таким критериям, как нестандартное решение темы, логика построения письма, эмоциональность, правила написания письма, стиль изложения. Авторы лучших творческих работ будут награждены дипломами и памятными подарками.

Основная цель конкурса –  научить детей грамотно выражать свои мысли, содействовать развитию эпистолярного жанра, сконцентрировать внимание подрастающего поколения на ценностях родного языка, а также дать возможность педагогам разработать оригинальные методики для уроков письма и проявить свои профессиональные и творческие способности.

Информация для участников:

Конкурсные работы можно направить в оргкомитет до 15 августа 2025 года следующими способами:

- в рукописном или печатном виде по адресу:

125252, Москва, 3-я Песчаная ул., д. 2А,

в строке получателя необходимо указать «На конкурс «Лучший урок письма»;

- в электронном виде работы нужно направить на адрес konkurs@russianpost.ru;

Подробности можно найти в Положении о конкурсе.

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