По итогам проведения мероприятий по имущественной поддержке субъектов МСП Самарская область вошла в ТОП-5 регионов 

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По итогам реализации нацпроекта Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы в 2020 году, в части предоставления субъектам МСП имущественной поддержки, Самарская область вошла в ТОП-5 регионов

В ходе заседания рабочей группы в областном министерстве имущественных отношений были подведены итоги проведения мероприятий по имущественной поддержке субъектов МСП на территории Самарской области в 2020 году. Также участники совещания обсудили дальнейшие планы достижения показателей нацпроекта на 2021 год.

Мероприятия по оказанию имущественной поддержки субъектам МСП входят в региональную составляющую федерального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Ключевой показатель Нацпроекта по количеству объектов, включенных в Перечни государственного и муниципального имущества для предоставления субъектам МСП, по итогам 2020 года выполнен на 111% (плановый показатель - «753 объекта», фактический показатель - «838 объектов»). Положительная динамика 2019 – 2020 годов позволила увеличить региональный плановый показатель Нацпроекта по увеличению количества объектов, включенных в Перечни, к 2024 году с 1 024 объектов до 1 102 объектов или на 7,6%.

По итогам 2020 года региональный плановый показатель Нацпроекта на 2021 и последующие годы также будет скорректирован в сторону увеличения.

В общей сложности по состоянию на 31 декабря 2020 года по сравнению с 2016 годом количество объектов, включенных в Перечни государственного и муниципального имущества, увеличилось на 476 объектов или более чем в 2 раза (с 362 до 838 объектов).

Представители АО «Корпорация «МСП» на совещании с субъектами Российской Федерации, прошедшем 28.01.2021, отметили, что Самарская область вошла в ТОП-5 регионов, достигших по итогам 2020 года показатель Целевой модели по фактическому предоставлению субъектам МСП имущества, включенного в Перечни.

«Финансовая и имущественная поддержка всегда важна для бизнеса, и тем более в условиях нынешней экономической ситуации. Из представленной информации видно, что растет объем имущественной поддержки для субъектов предпринимательской деятельности и в том числе для самозанятых граждан. Надеюсь, что эта тенденция продолжится и в текущем году, что позволит сохранить и повысить позицию региона в Национальном проекте», - отметил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Харченко Эдуард Иванович.

Представители предпринимательского сообщества Самарской области также положительно оценили конструктивный формат и опыт взаимодействия с министерством имущественных отношений Самарской области. «За время работы в течение 2020 года подробно обсуждались и нашли отклик в практической работе инициативы Самарского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ», - прокомментировал председатель комитета по земельно-имущественным отношениям Самарского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Ульянин Алексей Викторович, передает пресс-служба облправительства.