Phone 13 и 13 Pro с iOS 18.5 будут поддерживать спутниковую связь, предоставляемую сотовыми операторами

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iPhone 13 и 13 Pro с iOS 18.5 будут поддерживать спутниковую связь, предоставляемую сотовыми операторами. Подобный сервис есть у T-Mobile и Starlink, а также у Verizon, сообщает iphones.ru.

iPhone 14, 15 и 16 получили поддержку этой функции в iOS 18.3.

Важно: iOS 18.5 не добавит полноценную поддержку спутниковой связи в iPhone 13, как в более новых моделях. Для этого необходимо специальное оборудование, которого в iPhone 13 нет. Это означает, что владельцы iPhone 13 не смогут подключаться к спутниковой связи для экстренных вызовов в местах без сотового сигнала.

Фото: iphones.ru