Отказаться от айфона ради работы согласны 43% его владельцев в Самаре

122

1 из 3 самарцев моложе 34 лет готов отказаться от работы, но не от айфона. До 1 апреля сотрудники администрации президента должны заменить айфоны на смартфоны с операционной системой Android или ее аналогами из соображений кибербезопасности. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, готовы ли горожане отказаться от смартфонов Apple, если это будет одним из условий трудоустройства. В опросе приняли участие обладатели iPhone из города.

43% владельцев айфонов откажутся от их использования, если это будет нужно для трудоустройства. Только каждому пятому не нужна работа, где запрещают пользоваться iPhone.



Женщинам айфоны нужнее: ради новой работы от американского девайса готовы отказаться 33% представительниц слабого пола и 52% мужчин.



Чем старше респонденты, тем меньше их смущает требование отказаться от смартфона Apple ради найма на работу: 34% среди горожан до 34 лет и 50% среди граждан старше 45 лет.



Владельцы айфонов с зарплатой от 80 тыс. руб. в месяц преданы своим девайсам меньше тех, чей заработок ниже: откажутся от продукции Apple ради трудоустройства 57 и 30% соответственно.



Время проведения: 20—21 марта 2023 года