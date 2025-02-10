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Отделение СФР по Самарской области проиндексировало размер пенсий работающим пенсионерам

10 февраля 2025 20:32
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После увольнения в размер пенсии также включат пропущенные индексации.

В январе 2025 года Отделение СФР по Самарской области проиндексировало размер пенсий работающим пенсионерам.

До настоящего времени получить индексацию пенсионер мог только после увольнения. Теперь все пенсии Отделение СФР по Самарской области будет индексировать независимо от выполнения трудовой деятельности.Особенность механизма для работающих пенсионеров:

Уровень индексации рассчитан не от той суммы, которую работающий пенсионер получал ранее, а от той, которую он мог бы получать, если бы был неработающим пенсионером.

Например:

До индексации пенсия работающего пенсионера составляла 19 527,94 рублей в месяц. Будь он неработающим, получал бы 36 351,59 рубль. Это размер с учетом всех накопленных пенсионных прав, которые закреплены на лицевом счете пенсионера.

Коэффициент индексации 1 января 2025 года составил 7,3%.

Расчет индексации произведен, исходя из суммы в 36 351,59 рубль (то есть с учетом всех индексаций), а прибавлен к пенсии 19 527,94 рублей.

19 527,94 рублей + (7,3% * 36 351,59 рубль) = 22 181,05 рублей

Таким образом, пенсия у работающего пенсионера выросла на 2 653,11 рубля в месяц (7,3% от 36 351,59 рубля). Итого на руки он будет получать 22 181,05 рублей (19 527,94 рублей + 2 653,11 рубля).

После увольнения в размер пенсии также включат пропущенные индексации.

Если у вас возникли вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр:8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный), режим работы линии Отделения СФР по Самарской области — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, а в пятницу — с 8:30 до 16:30.

 

Фото:  Социальный фонд России по Самарской области

Теги: Самара

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