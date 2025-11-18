обучение стало самым популярным бонусом в вакансиях

165

Эксперты Авито Работы проанализировали, как изменилось число вакансий с упоминанием бонусов для сотрудников за последний год. Аналитики выяснили, что в III квартале 2025 года самым распространенным бонусом стало обучение за счет компании — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года таких предложений стало больше на 67%.

Чаще всего обучение стали предлагать штукатурам (+153% за год), в III квартале 2025 года кандидаты на эти позиции могли рассчитывать в среднем на 111 221 руб/мес за полный день. Почти в 2,5 раза (+152%) чаще обучение упоминалось в вакансиях для операторов станков, которым предлагали в среднем 83 694 руб/мес за полный день.

На втором месте по приросту упоминаний оказалась компенсация проезда с работы — таких вакансий стало больше на 60%. Такое чаще всего стали предлагать водителям спецтехники (+149%) — за III квартал 2025 года их средние зарплатные предложения достигли 105 357 руб/мес, и сортировщикам (+138%), которые могли претендовать в среднем на 154 323 руб/мес при условии полной занятости.

На третьем месте среди самых популярных бонусов — подарки детям сотрудников на праздники (+45%). Этот бонус стал чаще встречаться в вакансиях для бурильщиков (+145%), которым в III квартале текущего года предлагали около 200 000 руб/мес при работе вахтой, и в объявлениях для монтажников (+137%), чьи средние предлагаемые зарплаты достигали 119 441 руб/мес за полный день.