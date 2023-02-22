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Названы самые музыкальные и творческие полицейские Самарской области

22 февраля 2023 13:19
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Названы самые музыкальные и творческие полицейские Самарской области

На прослушивание прибыло более 40 участников, которые выступали в номинациях сольное пение, хореография, инструментальная музыка, авторская песня и вокальные дуэты.

В Самаре прошел отборочный тур первого этапа фестиваля музыкального творчества МВД России «Щит и Лира» среди сотрудников органов и подразделений внутренних дел Самарской области. Целями фестиваля являются развитие и популяризация музыкального творчества сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, усиление его роли в культурно-эстетическом воспитании личного состава, повышение престижа службы в органах внутренних дел. Среди участников не только полицейские, которые с успехом совмещают службу и творчество, но и члены их семей и ветераны ОВД. Организацией и проведением регионального этапа фестиваля ежегодно занимается коллектив Культурного центра ГУ МВД России по Самарской области.

Для всесторонней и объективной оценки творчества участников была создана конкурсная комиссия, в состав которой вошли деятели культуры и искусств региона и страны. В их числе представитель общественного совета при областном главке, председатель Самарской организации Союза композиторов России, Народный артист Российской Федерации, композитор Марк Григорьевич Левянт.

В конкурсную комиссию поступило 37 заявок, на прослушивание прибыло более 40 участников, которые выступали в номинациях сольное пение, вокальные дуэты, хореография, инструментальная музыка и авторская песня.

В этом году было много участников из числа сотрудников полиции со своими детьми. Так, командир 1 взвода 2 роты ОБО и КПО У МВД России по г. Самаре старший лейтенант полиции Гаянэ Асатрян с дочерью Евой в дуэте исполнили душевную песню о семейном взаимопонимании. А старший следователь по особо важным делам отделения процессуального контроля СУ У МВД России по г. Тольятти подполковник юстиции Маргарита Кузьмина представила на суд жюри целый концертный номер: вместе с дочерью Кариной на пианино и домре исполнила музыкальную композицию, сопроводив ее тематическим видеорядом, а для раскрытия художественного замысла пригласили учащегося хореографического отделения Лицея искусств г. Тольятти Илью Миронова с хореографической композицией.

Проявили себя как авторы исполнители старший инспектор 2 роты 2 батальона полка ДПС ГИБДД У МВД России по г. Самаре старший лейтенант полиции Александр Габбасов и полицейский (водитель) ИВС О МВД России по Шенталинскому району сержант полиции Алексей Мамонов, которые представили на суд жюри свои произведения.

Конечно, это не все конкурсанты, отмеченные организаторами. Результаты фестиваля еще не оглашены. С победителями первого тура будут проводиться репетиции, подбор фонограмм и аудиозапись произведений для дальнейшего участия в финальном этапе конкурса МВД России.

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