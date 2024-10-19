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Названы правила безопасного использования Wi-Fi

19 октября 2024 11:36
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Названы правила безопасного использования Wi-Fi

Экономия мобильного трафика и привычка не отключать Wi-Fi при выходе из дома — две причины, по которым смартфон становится уязвимым для киберпреступников, рассказал «Известиям» эксперт «Мегафона» Александр Голубчиков.

Одной из наиболее серьезных киберугроз, связанных с общедоступным Wi-Fi, по словам эксперта, являются атаки посредника (MITM). В таких случаях злоумышленники могут перехватывать данные, находясь между вашим устройством и точкой доступа Wi-Fi.

«Киберпреступники могут считывать, изменять или даже красть конфиденциальную информацию, такую как пароли и номера карт. Поскольку любой может подключиться к общедоступной сети Wi-Fi, невозможно точно определить, кто может просматривать или перехватывать ваши данные в интернете», — рассказал Голубчиков.

Хакеры также могут использовать и специальное программное обеспечение для перехвата и мониторинга пользовательского трафика в общедоступных сетях Wi-Fi. Это позволяет им собирать конфиденциальную информацию — например, учетные данные для входа.

Третьей угрозой, которую выделил эксперт, являются поддельные сети Wi-Fi, созданные киберпреступниками. Эти сети выглядят как настоящие, но на самом деле предназначены для кражи информации. Подключаясь к ним, вы непреднамеренно раскрываете свои данные.

Чтобы защитить свои данные в общественных сетях Wi-Fi, необходимо избегать выполнения конфиденциальных операций, таких как банковские транзакции или онлайн-покупки, когда вы подключены к общедоступному Wi-Fi, советует эксперт. Если вы заметили несколько точек доступа с похожими названиями (например, restaurantguest, restaurantfree и т.д.), уточните у сотрудников заведения, какую сеть лучше использовать. Также не рекомендуется оставлять функцию Wi-Fi на вашем смартфоне постоянно включенной во время передвижения, так как это может привести к автоматическому подключению к незащищенным сетям без вашего ведома.

«Если на вашем устройстве установлен брандмауэр, убедитесь, что он активирован — это поможет блокировать попытки несанкционированного доступа и повысит безопасность вашего соединения», — отметил собеседник издания.

Кроме того, не стоит забывать регулярно обновлять устройства и программное обеспечение, чтобы устанавливать последние патчи безопасности и защищать устройство от онлайн-угроз, рекомендует эксперт.

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