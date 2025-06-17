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Начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте встретился с выпускниками военно-патриотического объединения «ЩИТ»

17 июня 2025 10:46
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Начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте встретился с выпускниками военно-патриотического объединения «ЩИТ»

Начальник Сызранского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Рамиль Мягадянович Байгулов  является основателем уникального в своем роде отделения Транспортной полиции. Главной задачей данного направления является патриотическое воспитание подростков и ранняя профориентация.

В приятной атмосфере за чаепитием начальник линейного отдела поздравил ребят с окончанием курса подготовки. Рассказал об особенностях и специфике службы в структуре  МВД России на транспорте и  годах своей  службы. Ребята задавали вопросы, интересовались видами преступлений на территории обслуживания Сызранского ЛО и способах  выявления, поиска и задержания  правонарушителей.

Полковник полиции Рамиль Байгулов поделился неординарными случаями выявления и расследования преступлений, которых за опыт службы в системе МВД более 40 лет, в том числе в должности руководителя, накопилось немало. Руководство Сызранского линейного отдела пригласили подростков на службу по окончании обучения в образовательных учреждениях. Также ребятам разъяснили порядок и условия поступления в ВУЗы системы МВД и требования при приеме на службу.

Вместе с этим сотрудники Сызранского линейного отдела довели до ребят информацию о новых видах мошенничества по телефону и в сети Интернет, разъяснили примеры обманных схем. Обратились с просьбой провести профилактическую работу в данном направлении среди родственников и соседей, на что подрастающее поколение патриотов с удовольствием согласились.

Встреча закончилась теплыми пожеланиями ребятам определиться с будущем профессией и памятным фотографированием.

 

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