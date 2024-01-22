На Всероссийском форуме «Родные-Любимые» запланированы активности от конкурса «Это у нас семейное»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров, открывая традиционное совещание, вместе с коллегами почтил память сограждан, погибших во время ударов ВСУ по рынку в Донецке и другим городам республики.
Оперативное совещание в областном Правительстве началось сегодня с минуты молчания
Стало известно где в Самаре постоят новые школы.
В Самаре обсудили планы по нацпроекту «Образование» на 2024 год
Проконтролировал работу обновленной взрослой поликлиники и пообщался с медицинскими работниками и пациентами.
Армен Бенян посетил с рабочим визитом Борскую центральную районную больницу
Открыт прием заявок на обучение по программе подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности».
268 самарских управленцев повысили квалификацию по программе «Лидеры производительности»
Это уже не первый случай нападения собак на людей в этом году в Новокуйбышевске.
В Новокуйбышевске организована доследственная проверка по факту нападения собаки на девушку
Особое внимание было уделено биографии русского писателя, этнографа Владимира Ивановича Даля, составившего словарь живого великорусского языка.
В исправительных учреждениях УФСИН СО прошли мероприятия, посвященные Дню Толкового словаря
Уже в феврале из Самары и Пензы в Тулу отправится тематический поезд, в котором предусмотрены экскурсионные программы.
На КбшЖД запланированы новые маршруты в рамках проектов «Яркие выходные» и «Вагон знаний»
По предварительным данным, пострадавших нет.
В Самаре с крыши дома, рядом с которым играли дети, сошла лавина снега
Наверх
Самара  -14 °C, Тольятти  -18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.59
-0.07
EUR 96.38
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «Носферату и другие: мистика в немецком кино»
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «Человек, природа и искусство»
В сквере «Солнечная поляна» прошло праздничное мероприятие «Зимние забавы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На Всероссийском форуме «Родные-Любимые» запланированы активности от конкурса «Это у нас семейное»

22 января 2024 13:14
205
На Всероссийском форуме «Родные-Любимые» запланированы активности от конкурса «Это у нас семейное»

 

До 23 января в Москве на площадке Международной выставки-форума «Россия» проходит Всероссийский семейный форум «Родные-Любимые», который открывает в стране объявленный Президентом Владимиром Путиным Год семьи. В мероприятии принимают участие более 1000 участников конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» из разных регионов России. Среди них семейные династии, представители семейного бизнеса, творческие, многодетные и молодые семьи.

Всероссийский семейный форум «Родные-Любимые» открылся 19 января праздничным концертом на главной уличной сцене выставки-форума «Россия». С 20 по 22 января участников форума ждет конкурс «Династии России», который поможет родителям и детям провести время с пользой и узнать друг друга с новой стороны, сплотит семьи вокруг общих ценностей и положит начало традициям совместного творчества. Семьи-конкурсанты проведут экскурсии по экспозициям своих регионов, расскажут о достижениях земляков и памятных местах своей малой Родины, получат возможность проявить творческие способности и выступить на сцене семейным коллективом, смогут приготовить блюда по семейным рецептам и принять участие в межпоколенческой викторине. Церемония старта Года семьи и закрытие форума состоится завтра - 23 января. Напомним, Самарскую область на форуме представляет трудовая династия Михайловых из Сызрани. Их общий трудовой стаж – 351 год.

Для участников форума и всех посетителей выставки «Россия» с 20 по 23 января запланированы активности от конкурса «Это у нас семейное». В 55 павильоне «Дом молодежи – Россия», где расположилась одна из тематических зон самого народного проекта платформы «Россия – страна возможностей», в уютной атмосфере с чаем из самовара и сладостями участники смогут принять участие в интерактивной игре, чтобы лучше узнать друг друга. За участие посетители получат подарки с символикой проекта «Это у нас семейное». Еще один стенд конкурса «Это у нас семейное» открыт для посещения в 75 павильоне. Уютная фотозона приглашает сделать памятные фотографии и познакомиться ближе с активными и разносторонними семьями – участниками различных проектов платформы «Россия – страна возможностей».

«Мы продолжаем радовать участников конкурса «Это у нас семейное» приятными сюрпризами и подарками в Год семьи. Сегодня семьи из разных регионов России приехали в столицу нашей страны, чтобы провести еще больше времени вместе, укрепить семейные связи, стать ближе и, конечно, познакомиться с выставкой-форумом «Россия». А мы ждем семьи в тематических зонах конкурса «Это у нас семейное» в 55 и 75 павильонах, а также в совместном с Движением Первых павильоне «Первые в России – стране возможностей», где можно познакомиться с достижениями России и загадать свои заветные желания. Желаю всем участникам получить удовольствие от пребывания в Москве и зарядиться энергией, в том числе и для дальнейшего участия в нашем конкурсе, ведь дистанционной этап еще продолжается!» отметила заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

Всего в самом народном проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» участвуют 587 267 тысяч человек из 102 735 тысяч семейных команд. В конкурсе «Это у нас семейное» участвуют жители России из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.

До 31 января 2024 года проходит дистанционный этап конкурса, где семьи все вместе выполняют задания на самые разнообразные темы. По итогам него совсем скоро определятся семейные команды, которые выйдут в окружной полуфинал

Окружные полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» состоятся весной этого года, а летом пройдет финал. Главные призы для финалистов и победителей – 300 больших семейных путешествий и 30 сертификатов на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.

Фото: Пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Пожар на Кировском рынке начался с отдела, где торговали шапками.
22 января 2024  12:45
Пожар на Кировском рынке начался с отдела, где торговали шапками
234
В связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 30 дорог в 11 районах
22 января 2024  11:04
В связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 30 дорог в 11 районах
237
в Самаре горит Кировский рынок
22 января 2024  10:45
В Самаре горит Кировский рынок
366
Продлен запрет движения большегрузов на участках трассы федерального значения Самарской области
21 января 2024  13:22
Продлен запрет движения большегрузов на участках трассы федерального значения Самарской области
731
В Самарской области в связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 32 дороги в 13 районах
20 января 2024  11:08
В Самарской области в связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 32 дороги в 13 районах
2736
Весь список