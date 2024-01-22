На Всероссийском форуме «Родные-Любимые» запланированы активности от конкурса «Это у нас семейное»

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До 23 января в Москве на площадке Международной выставки-форума «Россия» проходит Всероссийский семейный форум «Родные-Любимые», который открывает в стране объявленный Президентом Владимиром Путиным Год семьи. В мероприятии принимают участие более 1000 участников конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы « Россия – страна возможностей » из разных регионов России. Среди них семейные династии, представители семейного бизнеса, творческие, многодетные и молодые семьи.

Всероссийский семейный форум «Родные-Любимые» открылся 19 января праздничным концертом на главной уличной сцене выставки-форума «Россия». С 20 по 22 января участников форума ждет конкурс «Династии России», который поможет родителям и детям провести время с пользой и узнать друг друга с новой стороны, сплотит семьи вокруг общих ценностей и положит начало традициям совместного творчества. Семьи-конкурсанты проведут экскурсии по экспозициям своих регионов, расскажут о достижениях земляков и памятных местах своей малой Родины, получат возможность проявить творческие способности и выступить на сцене семейным коллективом, смогут приготовить блюда по семейным рецептам и принять участие в межпоколенческой викторине. Церемония старта Года семьи и закрытие форума состоится завтра - 23 января. Напомним, Самарскую область на форуме представляет трудовая династия Михайловых из Сызрани. Их общий трудовой стаж – 351 год.

Для участников форума и всех посетителей выставки «Россия» с 20 по 23 января запланированы активности от конкурса «Это у нас семейное». В 55 павильоне «Дом молодежи – Россия», где расположилась одна из тематических зон самого народного проекта платформы «Россия – страна возможностей», в уютной атмосфере с чаем из самовара и сладостями участники смогут принять участие в интерактивной игре, чтобы лучше узнать друг друга. За участие посетители получат подарки с символикой проекта «Это у нас семейное». Еще один стенд конкурса «Это у нас семейное» открыт для посещения в 75 павильоне. Уютная фотозона приглашает сделать памятные фотографии и познакомиться ближе с активными и разносторонними семьями – участниками различных проектов платформы «Россия – страна возможностей».

«Мы продолжаем радовать участников конкурса «Это у нас семейное» приятными сюрпризами и подарками в Год семьи. Сегодня семьи из разных регионов России приехали в столицу нашей страны, чтобы провести еще больше времени вместе, укрепить семейные связи, стать ближе и, конечно, познакомиться с выставкой-форумом «Россия». А мы ждем семьи в тематических зонах конкурса «Это у нас семейное» в 55 и 75 павильонах, а также в совместном с Движением Первых павильоне «Первые в России – стране возможностей», где можно познакомиться с достижениями России и загадать свои заветные желания. Желаю всем участникам получить удовольствие от пребывания в Москве и зарядиться энергией, в том числе и для дальнейшего участия в нашем конкурсе, ведь дистанционной этап еще продолжается!» – отметила заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

Всего в самом народном проекте президентской платформы « Россия – страна возможностей » участвуют 587 267 тысяч человек из 102 735 тысяч семейных команд. В конкурсе «Это у нас семейное» участвуют жители России из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране.

До 31 января 2024 года проходит дистанционный этап конкурса, где семьи все вместе выполняют задания на самые разнообразные темы. По итогам него совсем скоро определятся семейные команды, которые выйдут в окружной полуфинал.

Окружные полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» состоятся весной этого года, а летом пройдет финал. Главные призы для финалистов и победителей – 300 больших семейных путешествий и 30 сертификатов на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий.

Фото: Пресс-служба конкурса «Это у нас семейное»