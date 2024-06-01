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На отдых с детьми жители Самарской области готовы потратить в среднем 73 тысячи рублей

1 июня 2024 11:17
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на отдых с детьми жители Самарской области готовы потратить в среднем 73 тысячи рублей

51% россиян обычно путешествуют с детьми и в основном едут к морю или другому водоему (80% от них). Среди прочих вариантов в двух из трех случаев (65%) такие путешественники рассматривают для размещения посуточные квартиры и загородные объекты. Средняя стоимость посуточной аренды квартир в Самарской области в мае 2024 года составила 2000 рублей, а загородной недвижимости — 7000 рублей.

Согласно результатам исследования* Авито Путешествий, больше половины россиян (51%) обычно путешествуют с детьми. Среди них 80% планируют пляжный отдых на морских курортах или у других водоемов, 37% едут за культурным обогащением на экскурсии, выставки и в исторические места, а 26% голосуют за активное времяпрепровождение: спорт, походы и экстрим.

В среднем на отдых с детьми россияне готовы выделить 73 тысячи рублей. Москвичи закладывают бюджет в 90 тысяч рублей, петербуржцы — 85 тысяч, а жители Дальневосточного ФО — 81 тысячу рублей. Меньше всех планируют потратить на поездку с детьми в Южном ФО (57 тысяч рублей). 

Стоимость аренды посуточной квартиры, где можно разместиться с ребенком***, в мае 2024 года в среднем по России составляет 2500 рублей. Самые низкие цены — в Курганской (1700 рублей), Оренбургской, Пензенской, Кировской и Брянской областях (по 1800 рублей в каждой). В популярных у туристов Краснодарском крае, Калининградской областях и Санкт-Петербурге снять посуточную квартиру можно за 3000 рублей в каждом. 

Загородные объекты для отдыха с детьми в среднем по стране стоят 6000 рублей за ночь. Дешевле всего частное посуточное жилье в Бурятии (1500 рублей), Крыму и Хакасии (по 3000 рублей). В Алтайском крае такие объекты стоят в среднем 4000 рублей в сутки, в Краснодарском крае — 4500 рублей, в Карелии и Иркутской области — по 6000 рублей, на Камчатке — 17 000 рублей. 

Большинство путешественников с детьми бронирует жилье за один-два или за три-пять месяцев до поездки (по 20% в каждой категории), а день в день или по приезде на место — только 11%. Больше других к спонтанным поездкам склонны в Северо-Кавказском и Южном ФО, а жители Дальнего Востока и Сибири предпочитают планировать путешествия заранее.

В преддверии сезона количество доступных на Авито Путешествиях вариантов посуточных квартир для аренды с детьми выросло на 16% (май к апрелю 2024 года) — положительная динамика в 57 из 60 регионов исследования. На рынке загородных объектов предложение за тот же период увеличилось на 12%, рост был отмечен в 44 из 56 регионов****. 

* Результаты онлайн-опроса 10000 россиян возрастом от 18 лет в мае 2024 года

** Сумма больше 100%, поскольку респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа

*** На Авито Путешествиях есть фильтр “Можно с детьми”. Выбрав его, путешественнику будут доступны только варианты, которые предполагают возможность размещения с детьми

**** В исследование попали регионы, в которых количество предложений по каждой из категорий более 30 объектов. Также не попали городах федерального значения, в которых по определению не может быть загородной недвижимости.

«При выборе объекта размещения главным фактором для россиян является стоимость аренды. Чуть менее важны расположение, отзывы других гостей и внешний вид объекта. По совокупности этих параметров две трети отдыхающих с детьми в качестве одного из вариантов рассматривают частный дом или квартиру. Такие варианты выбирают за хорошее расположение, возможность разместиться большой семьей, наличие парковки и полноценной кухни, где можно готовить полезную еду для детей, гибкое время заселения и выезда. Это добавляет больше удобства и свободы в путешествии», — комментирует Артем Кромочкин, руководитель направления «Авито Путешествия».

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