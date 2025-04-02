На Госуслугах теперь можно увидеть все SIM-карты и номера телефонов, которые оформлены на вас

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Вечером 1 апреля, как и обещалось ранее, был официально запущен новый государственный сервис внутри Госуслуг.

Теперь можно узнать в пару кликов, какие именно SIM-карты были оформлены на ваши паспортные данные. Видны сами номера, дата оформления и оператор.

По закону, теперь на гражданина РФ может быть оформлено не более 20 SIM-карт, а на иностранцев – не более 10 SIM-карт. Отказаться от остальных необходимо до 1 ноября, а иностранцам — до 1 июля. Поэтому инструмент не только полезный в личных целях, но и нужный, чтобы не нарушать закон, пишет iphones.ru.