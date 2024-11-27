Мощная магнитная буря накроет Землю 28-29 ноября

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По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ, вероятность магнитной бури 28 ноября составляет 40%, а магнитного шторма — 5%. В течение дня геомагнитная активность будет оставаться на уровне около двух баллов. Однако после 15:00 по московскому времени ситуация начнет меняться: сила бури будет постепенно возрастать, и к полуночи достигнет отметки в пять баллов — это соответствует «красному» уровню опасности. Хотя пять баллов и обозначаются как «красный» уровень, специалисты все же классифицируют такие бури как слабые.

В ночь на 29 ноября магнитная буря продолжится, ее сила составит четыре балла по «красной» шкале. К 10 утра геомагнитная активность достигнет своего пика — шести баллов. Вот этот уровень геомагнитной активности, по мнению экспертов, уже можно отнести к бурям средней силы.

По прогнозам наиболее сложным периодом станет первая половина дня 29 ноября. Вероятность магнитной бури в этот день составит 20%, а магнитного шторма — уже 40%. После 18:00 по московскому времени магнитосфера начнет постепенно успокаиваться.

Отметим, прогнозирование магнитных бурь — сложная задача, которая зависит от многих факторов, поэтому ситуация может измениться буквально за несколько часов. Рекомендуется следить за обновлениями прогнозов, пишет Ура.ру.