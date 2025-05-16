Многодетные семьи теперь могут оформить региональную выплату на погашение ипотеки на Госуслугах

Две выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям – один сервис на Госуслугах. Теперь федеральную и региональную меру поддержки можно получить, подав одно заявление. При желании можно оформить и каждую выплату по отдельности.
Какие выплаты на погашение ипотеки можно оформить
Где есть региональная выплата
Средний срок рассмотрения заявления — до 10 рабочих дней. При положительном решении АО «Дом.рф» перечислит в банк деньги в счёт погашения ипотечного кредита. Если задолженность меньше суммы выплаты, сначала погашается основной долг, а остальное идёт на оплату процентов.