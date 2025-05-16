Многодетные семьи теперь могут оформить региональную выплату на погашение ипотеки на Госуслугах

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Две выплаты на погашение ипотеки многодетным семьям – один сервис на Госуслугах. Теперь федеральную и региональную меру поддержки можно получить, подав одно заявление. При желании можно оформить и каждую выплату по отдельности.

Какие выплаты на погашение ипотеки можно оформить

450 тыс. руб. – федеральная. Положена семьям, в которых третий и последующие дети родились или родятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года. до 550 тыс. руб. – региональная, действует в 13 регионах страны. Выплачивается после назначения федеральной по локальным нормативным актам

Где есть региональная выплата

— Амурская область

— Владимирская область

— Еврейская автономная область

— Камчатский край

— Магаданская область

— Пензенская область

— Приморский край

— Сахалинская область

— Севастополь

— Смоленская область

— Тульская область

— Хабаровский край

— Чукотский автономный округ

Средний срок рассмотрения заявления — до 10 рабочих дней. При положительном решении АО «Дом.рф» перечислит в банк деньги в счёт погашения ипотечного кредита. Если задолженность меньше суммы выплаты, сначала погашается основной долг, а остальное идёт на оплату процентов.