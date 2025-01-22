Я нашел ошибку
Главные новости:
Оксана Губа возглавила Правовой департамент Администрации городского округа Самара
Оксана Губа возглавила Правовой департамент Администрации городского округа Самара
Инвестплощадки полностью обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой, а также необходимыми административно-правовыми условиями.
В индустриальных и логистических парках губернии создано более 11 000 рабочих мест
Эту единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей получают многодетные семьи, где появился третий (или последующий) ребёнок.
Многодетные родители региона получают семейный капитал по упрощенным правилам
Январь 2025 года в Москве может стать одним из самых теплых в истории
Январь 2025 года в Москве может стать одним из самых теплых в истории
В Кинельском районе взыскана компенсация морального вреда в результате ДТП, в котором погиб пассажир мотоцикла
В Кинельском районе взыскана компенсация морального вреда в результате ДТП, в котором погиб пассажир мотоцикла
Многодетная семья из Богатовского района развивает молочную ферму
Многодетная семья из Богатовского района развивает молочную ферму
Общество «Знание» в Самарской области организует акцию ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Общество «Знание» в Самарской области организует акцию ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
Три новых «Витязя» осваивают трамвайный маршрут Самары
Три новых «Витязя» осваивают трамвайный маршрут Самары
Наверх
Самара  -14 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.93
-2.03
EUR 103.29
-1.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Клиенты билайна из Самарской области провели 38 лет в разговорах с эффектом присутствия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 24 и 25 января в Самаре
В Самаре Центральная хоровая школа представит программу «От чистого истока»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Многодетные родители региона получают семейный капитал по упрощенным правилам

22 января 2025 14:15
66
Эту единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей получают многодетные семьи, где появился третий (или последующий) ребёнок.

5198 семей Самарской области в прошлом году получили региональный семейный капитал. Эту единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей получают многодетные семьи, где появился третий (или последующий) ребёнок. По решению губернатора Вячеслава Федорищева теперь сделать это намного проще – при оформлении не учитываются расходы семьи и отпала необходимость собирать чеки на покупки. 

С декабря 2024 года - начала предоставления регионального семейного капитала по новым правилам - в упрощенном порядке региональной мерой поддержки уже воспользовались более 2700 семей.

Многодетная мама Наталья Котова из Самары в начале декабря через портал «Госуслуги» подала электронное заявление на предоставление регионального семейного капитала, а в конце месяца уже получила выплату. «Получили по новым правилам, очень удобно. Мы в декабре подали заявление в МФЦ со стандартным пакетом документов. И уже в течение трех недель нам перевели просто на карту эту денежную выплату. Очень удобно, быстро, без сбора чеков. Конечно, в большой семье всегда есть на что потратить. Это очень существенная поддержка от государства», - говорит многодетная мама.

Наталья вместе с супругом Артемом воспитывают троих детей — четырехлетнего Артема, трехлетнюю Любу и младшую Веронику, которой в апреле исполнится годик. Оба супруга — творческие люди. Артем - музыкант, а Наталья- педагог-художник.

«Я не мечтала о большой семье, но у нас в роду все многодетные: бабушка, прабабушка, прапрабабушка. В семьях было по 5, 7, 11 детей. У моей мамы трое и у меня пока что тоже», - делится Наталья. 

Многодетная семья получает все положенные меры поддержки, как по линии социального фонда России, так и по линии органов соцзащиты региона. Так, при рождении третьего ребенка получили выплату 450 тысяч рублей на списание ипотеки, пособия на детей, другие льготы, положенные многодетным семьям, а еще встали в очередь на землю. Региональный семейный капитал также стал существенным подспорьем для семьи.

«Обратиться за региональным семейным капиталом могут семьи, в которых родился, был усыновлен третий или последующий ребенок. Конечно многодетные мамы очень обрадовались решению губернатора об упрощении процедуры – прямому перечислению средств», - подчеркнула Юлия Герасимова, старший инспектор контрольной группы управления социальной защиты населения по Промышленному району Главного управления социальной защиты населения Самарского округа.

Напомним, что заявление на получение данной меры социальной поддержки можно подать лично в управлении социальной защиты по месту жительства или онлайн – на портале «Госуслуги».

 

Фото: freepik.com

 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Для ликвидации возгорания привлекался 21 специалист и 6 единиц техники.
21 января 2025, 22:42
В Самаре на улице Николая Панова горела квартира в многоэтажном жилом доме
Для ликвидации возгорания привлекался 21 специалист и 6 единиц техники. Происшествия
536
По результатам Кубка России будет сформирована национальная сборная для подготовки и участия в чемпионате мира в апреле этого года в Стамбуле.
21 января 2025, 21:56
В Самаре в «МТЛ Арене» состоялось торжественное открытие Кубка России по боксу
  По результатам Кубка России будет сформирована национальная сборная для подготовки и участия в чемпионате мира в апреле этого года в Стамбуле. Спорт
405
В ходе которой участниками было применено травматическое оружие и предметы, используемые в качестве оружия. Возбуждено уголовное дело.
21 января 2025, 20:38
В Самаре произошла потасовка между депутатом и местными жителями
В ходе которой участниками было применено травматическое оружие и предметы, используемые в качестве оружия. Возбуждено уголовное дело. Происшествия
520
В центре внимания
Жители Самарской области могут присоединиться к «Лыжне России-2025»
21 января 2025  13:23
Жители Самарской области могут присоединиться к «Лыжне России-2025»
401
В Самаре подвели итоги реализации национальных проектов «Демография» и «Образование»
21 января 2025  13:05
В Самаре подвели итоги реализации национальных проектов «Демография» и «Образование»
519
Сегодня в 14:00 в Самаре состоится прямой эфир круглого стола: «Зимняя уборка дворов: права жителей и зоны ответственности»
21 января 2025  12:59
Сегодня в 14:00 в Самаре состоится прямой эфир круглого стола: «Зимняя уборка дворов: права жителей и зоны ответственности»
897
В Самарской области 21 января ввели ограничение на трассе М5
21 января 2025  12:02
В Самарской области 21 января ввели ограничение на трассе М5
394
На выставке «Самара» наградили 45-тысячного посетителя
21 января 2025  10:15
45-тысячным гостем выставки «Самара» стал учитель по предмету «Основы безопасности и защиты Родины»
382
Весь список