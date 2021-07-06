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Многодетная семья из Сызрани стала победителем регионального этапа конкурса ПФО «Успешная семья Приволжья»

6 июля 2021 18:10
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И представит регион на конкурсе «Успешная семья Приволжья» 

Многодетная семья Марии и Ильи Филипповых из Сызрани стала победителем регионального этапа конкурса Приволжского федерального округа «Успешная семья Приволжья». Сегодня она отправилась в Чувашскую республику в город Чебоксары, где пройдет окружной этап конкурса.

Супруги Филипповы воспитывают 2 родных и 7 приемных детей. Глава семейства Илья Васильевич - образцовый семьянин - трудолюбивый, ответственный, отзывчивый, добрый. Мама Мария Александровна занимает активную жизненную позицию, очень целеустремленная, мотивирует детей к участию в различных олимпиадах и творческих конкурсах.

Старшему сыну Даниилу уже 20 лет, он - студент Сызранского политехнического колледжа, занимается спортивным туризмом, неоднократно становился участником профильных соревнований. Также входит в команду кадетов своего колледжа «Юный патриот», которая принимала участие в параде Победы, именно ему доверили нести Знамя Победы. Также Даниил занимается волонтерством.

10-летняя дочка Ангелина - лауреат и призер городских, областных и всероссийских конкурсов, фестивалей музыкально-художественного творчества.

В семье 5 школьников, каждый из них имеет свое хобби. Ярослав и Кристина любят рисовать. Девочка стала дипломантом II Всероссийского конкурса детского рисунка «Семейное путешествие по России». Ярик в свободное время занимается прикладным творчеством - мастерит поделки. Анастасия увлекается музыкой. Екатерина - ребенок с ограниченными возможностями здоровья, шьет для кукол, помогает и маме шить для членов семьи, в будущем хочет стать профессиональным портным. А потому очень обрадовалась подарку, который в этом году семье сделал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров – от главы региона они получили современную швейную машинку и оверлок.

Максим, 6-летний Кирилл и 2-летний Артем живут в семье Филипповых с октября прошлого года, а уже стали родными. «Когда подросли наши старшие дети, мы с мужем задумались о том, что у нас есть возможности,  силы, а главное большое желание дарить свою заботу и любовь еще деткам. И приняли решение о том, что возьмем в семью детей из детского дома. И с каждым из них у нас случилась любовь с первого взгляда, - улыбаясь, рассказывает многодетная мама Мария Александровна. - Мы просто встретились глазами и поняли, что это наши детки. И в дальнейшем, если будет такая возможность, мы планируем еще взять ребеночка».

Всех своих детей супруги Филипповы крепко любят, относятся к ним с большой заботой и вниманием, к каждому нашли свой подход. Мария и Илья вывели собственную формулу воспитания, в условии которой главенство простых истин – любви, заботы и добра. У Филипповых сложились свои семейные традиции: по выходным проходят совместные ужины, на которых дети и родители устраивают друг другу сюрпризы, проводят викторины, а мама кормит всех новыми кулинарными шедеврами. Они очень любят путешествовать всей семьей, кататься на велосипедах и коньках, ходить в походы. Часто устраивают футбольные дворовые соревнования между семьями района. С трепетом относятся и к семейной истории, бережно храня фотоальбомы и реликвии. Семья Филипповых активно участвует в общественной жизни города и области, ведет волонтерскую деятельность в рамках акции «Мы вместе».

Этой весной Филипповы стали победителями регионального этапа  конкурса Приволжского федерального округа «Успешная семья Приволжья». «Особенно приятно, что ежегодно семьи из нашего региона становятся победителями в различных номинациях. Сегодня семья отправляется защищать честь региона на окружной этап конкурса, который проходит в Чувашской Республике. Мы желаем удачи семьей и верим, что они вернутся с победой», - отметила исполняющий обязанности руководителя департамента организации социального обслуживания, опеки и попечительства министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области Татьяна Писарева.

Конкурс проходит с целью формирования позитивного имиджа семьи, развития семейных ценностей, традиций, творческого потенциала, культурного и образовательного развития детей, которые воспитываются под опекой или попечительством в семьях, проживающих на территории Приволжского федерального округа. 

В Самарской области желание семей растить много детей активно поддерживают и поощряют. Улучшение качества жизни семей с детьми - один из приоритетов стратегии лидерства региона, которая была разработана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей. Сегодня в губернии для семей с детьми действует более 30 различных мер социальной поддержки, выплаты и пособия получают более 100 тысяч семей, в которых воспитываются более 200 тысяч детей.

Семейный бюджет Филипповых поддерживают ежемесячное пособие на всех детей и ежемесячная денежная выплата на ребенка от 3 до 7 лет включительно в размере 5500руб., которую они получают на двоих детей. В этом году такой выплатой уже смогли воспользоваться почти 90 000 семей региона. 

 

Теги: многодетная семья Сызрань

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