Мэрия отказалась узаконить гаражи на Ново-Садовой

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Мэрия Самары отказалась согласовать использование участка на Ново-Садовой, 174а под хранение автомобилей. Там находится гаражный кооператив.

— Отказать заявителю в использовании территории на основании большинства отрицательных голосов членов комиссии по подготовке проекта правил землепользования, — сообщили в мэрии.

Многочисленные гаражи стали настоящей проблемой для Самары. С одной стороны, их обилие во дворах многоквартирных домов уродует облик города. И местные власти на протяжении нескольких лет повально занимались сносом таких объектов. С другой стороны, владельцы тех самых снесенных гаражей остались, мягко говоря, недовольны работой чиновников. Другие же начали предпринимать попытки узаконить свои гаражи. С 1 сентября 2021 года в силу вступила гаражная амнистия, которая позволяет упростить процедуру, пишет 63.ру.