Я нашел ошибку
Главные новости:
В завершение мероприятия сотрудники ГАИ поблагодарили родителей-активистов за участие в «Родительском патруле» и их неравнодушие к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма.
В Безенчуке провели мероприятие под названием «Родительский патруль» для учащихся и их родителей
В планах президиума — более глубокая проработка инициатив по поддержке и развитию отечественной промышленности, с привлечением существующих институтов, экспертных сообществ. 
Вячеслав Федорищев провел первое в 2025 году заседание президиума комиссии Госсовета по промышленности
Запланирована встреча с волонтерами и осмотр площадки центра спасения птиц.
Мазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января
На первом заседании участники подвели итоги работы по строительству объектов в 2024 году, а также подробно обсудили проблемные вопросы.
Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по капитальному строительству объектов в Самарской области
Олег Кононенко поддержал все инициативы губернатора.
Вячеслав Федорищев обсудил развитие космической отрасли с Олегом Кононенко
Руководство МДЦ доставлено на допрос.
 В сочинском депозитарии пропало более 30 миллионов рублей
Оливковое масло положительно влияет на сердечную мышцу.
Врач-диетолог рассказала о пользе оливкового масла для здоровья пожилых людей
Цель проведения Декады – рост популярности активного образа жизни и вовлечение населения региона в занятия физкультурой и спортом.
410 тысяч жителей губернии стали участниками Декады спорта и здоровья
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 103.44
0.73
EUR 106.25
1.39
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Валентин Серов: «Чем я не Рафаэль?»
В Самаре пройдет новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»
Самарцев приглашают в кирху на органный концерт «Из глубины веков»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Мазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января

15 января 2025 19:52
96
Запланирована встреча с волонтерами и осмотр площадки центра спасения птиц.

Мазут с танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение в Черном море, откачают до конца января, сообщили в Минтрансе, передает РИА Новости.

"Специалисты закончили строительство временной дороги к месту крушения и завершают обваловку корпуса — устройство насыпи вокруг кормовой части, которая позволит защитить ее от штормов и даст возможность начать откачку мазута из "танков". Его откачают в течение двух недель, работы будут завершены до конца января", — говорится в публикации.

Ход работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов у мыса Панагия в среду проверили вице-премьер Виталий Савельев и глава Минтранса Роман Старовойт.

Кроме того, запланировано совещание с участниками оперштаба, сформированного по итогам заседания правительственной комиссии в понедельник, а также встреча с волонтерами и осмотр площадки центра спасения птиц.

 

Фото : Минтранс России/Telegram

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре подготовят четыре места для крещенских купаний 18-19 января
15 января 2025  13:57
В Самаре подготовят четыре места для крещенских купаний 18-19 января
224
В Самарской области по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроено 2755 территорий
15 января 2025  13:43
В Самарской области по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроено 2755 территорий
230
С 13 января 2025 года договор дарения недвижимости между физлицами удостоверяет нотариус
15 января 2025  11:18
С 13 января 2025 года договор дарения недвижимости между физлицами удостоверяет нотариус
335
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников СУ СК РФ по Самарской области с профессиональным праздником
15 января 2025  11:02
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников СУ СК РФ по Самарской области с профессиональным праздником
301
В правительстве Самарской области у двух министерств сменились руководители
15 января 2025  10:43
В правительстве Самарской области у двух министерств сменились руководители
292
Весь список