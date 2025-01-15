Мазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января

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Мазут с танкера "Волгонефть-239", потерпевшего крушение в Черном море, откачают до конца января, сообщили в Минтрансе, передает РИА Новости.

"Специалисты закончили строительство временной дороги к месту крушения и завершают обваловку корпуса — устройство насыпи вокруг кормовой части, которая позволит защитить ее от штормов и даст возможность начать откачку мазута из "танков". Его откачают в течение двух недель, работы будут завершены до конца января", — говорится в публикации.

Ход работ по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов у мыса Панагия в среду проверили вице-премьер Виталий Савельев и глава Минтранса Роман Старовойт.

Кроме того, запланировано совещание с участниками оперштаба, сформированного по итогам заседания правительственной комиссии в понедельник, а также встреча с волонтерами и осмотр площадки центра спасения птиц.

Фото : Минтранс России/Telegram